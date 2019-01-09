После нескольких задержек с премьерой японская компания все же "покала невидимое".

Компания Nissan официально представила в Лас-Вегасе обновленный Leaf E+ который увеличил запас хода на одной зарядке 243 364 километров по циклу EPA.

Также интересно: Infiniti QX Inspiration показывает электрическое будущее бренда

Leaf E+ получил литий-ионную батарею емкостью 62 кВт, которая добавляет электрокару 122 км хода, по сравнению со стандартной моделью. Также хэтч получил модернизированный электромотор, который развивает 214 к. с. мощности и 340 Нм крутящего момента. Максимальная скорость Leaf E+ выросла примерно на 10%, а ускорение в диапазоне от 80 до 120 км/ч улучшилось на 13%.

Фото: Nissan Leaf E+ / Nissan

Новая система быстрой зарядки мощностью в 70 кВ в пиковом режиме выдает до 100 кВ. О времени зарядки компания не сообщила, однако утверждается, что обновленный электрокар заряжается примерно за столько же, сколько нужно обычному Лиф с зарядкой на 50 кВ.



Стандартная комплектация Nissan Leaf E+ предусматривает широкий набор систем помощи водителю, включая контроль движения в полосе, систему экстренного торможения, систему мониторинга слепых зон, перекрестного движения и систему кругового обзора с мониторингом подвижных объектов.

Также интересно: Audi презентовала громкую новинку, которая станет соперником для Tesla Model S