На мотор-шоу в Лос-Анжелесе много внимания привлек электрический седан Audi E-Tron GT, который собирается стать соперником для Tesla Model S.

Концепт через несколько лет пойдет в серию, и с точки зрения техники он является родным братом Porsche Taycan.

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Два электрических мотора E-Tron GT выдают 590 сил, поэтому до сотни он способен разогнаться за 3,5 секунды.



Audi E-Tron GT

Максимальная скорость одного из красивейших электромобилей современности равна 240 километров в час, а запас хода – 400 километров.



Audi E-Tron GT

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