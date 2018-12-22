На мотор-шоу в Лос-Анжелесі багато уваги привернув електричний седан Audi E-Tron GT, який збирається стати суперником для Tesla Model S.

Концепт через кілька років піде в серію і з точки зору техніки він є рідним братом Porsche Taycan.

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Два електричних мотора E-Tron GT видають 590 сил, тому до сотні він здатен розігнатися за 3,5 секунди.



Audi E-Tron GT

Максимальна швидкість одно з найгарніших електромобілів сучасності становить 240 кілометрів на годину, а запас ходу – 400 кілометри.



Audi E-Tron GT

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