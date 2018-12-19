Тест-драйв проводився на закамуфльованій версії машини у Південній Африці.

Компанія Volkswagen впритул наблизилась до серійного випуску свого першого електричного хетчбека з серії I.D. Журналістам кількох глобальних ЗМІ пощастило провести ранній тест-драйв передсерійного прототипа.

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В околицях Кейптауна, що в ПАР, представники преси випробували передсерійний електрокар Volkswagen I.D. Про наближення до конвеєра говорить і той факт, що з назви серії зникли крапки і тепер це просто ID.

Цей хетчбек є першим з великої родини електрокарів Volkswagen, що з’являться на ринку до 2022 року. Volkswagen ID у серійному вигляді дебютує у вересні 2019 року на автошоу у Франкфурті, аби вийти на ринок у 2020 році. Топ-менеджери обіцяють, що за ціною електрокар буде відповідати дизельному Golf, а це близько $27 тисяч.

“Айді” пропонуватиметься з трьома варіантами батареї: на 48, 55 або 62 кВт*год. Запас ходу варіюється в межах 331-550 км за циклом WLTP. З усіма працюватиме лише один мотор потужністю у 170 к.с. Привід – на задню вісь.

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Габарити моделі не названі, однак відомо, що збудований електро-хетч буде на платформі для компактів MEB і матиме довжину, як у нового Golf – 4,25 м. Прототип обкатували на 20-дюймових колесах.

Журналісти відзначають, що на ходу машина відчувається важкою (блок батарей важить 500 кг), реакції на акселератор досить різкі (інженери знають про це і лікують), а в салоні дуже тихо (немає а ні гудіння, а ні свисту) , але над ізоляцією від шуму шин треба ще попрацювати.

Прискорення з місця радує, на відміну від дев'яти секунд до сотні. За замовчуванням режим рекуперації енергії гальмування вимкнений. Для його активації потрібно перейти в режим B, і тоді управління можливе однією педаллю. Максимальна швидкість обмежена на позначці у 160 км/год.

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Шасі має непогане налаштування, хоча підвіска пропускає сильні удари. На прямий ID поводиться зібрано, повертає без особливих кренів. Рульове управління також ще потребує уваги. Зараз кермо “порожнє”, кажуть наші колеги.

Зйомку у салоні журналістам заборонили, тож вони лише описують його, мовляв, інтер'єр не повторює концепт, але кнопок практично немає. Все зводиться до цифрової панелі приладів і центральному дисплею, під яким розташований сенсорний слайдер для регулювання гучності і температури, та поворотному перемикачу режимів руху замість важіля КПП. Багажника спереду немає, оскільки підкапотний простір зайняли кліматична установка і щось ще. Обсяг багажника – як у Golf, від 380 до 1270 л.

Зарядний роз'єм стандарту CCS знаходиться на кормі справа. Він здатний приймати до потужність до 125 кВт. Зарядка батареї до 80% займає 30-45 хвилин. Безконтактна зарядка – в стадії розробки.

Журналісти дійшли висновку, що ID не назвеш особливо цікавим автомобілем, гарним чи унікальним, однак як розумний вибір в масовому сегменті він видається цілком життєздатним.

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