Повнопривідний п'ятимісний хетчбек з запасом ходу до 800 км випускатимуть у Нідерландах.

Стартап Lightyear спільно з LeasePlan NL презентували електрока на сонячних батареях з запасом ходу у 800 км під назвою One. Він вже готовий до серійного випуску.

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Найближчим часом компанія Lightyear планує запустити автомобілебудівний завод в голландському місті Хелмонд. LeasePlan Netherlands забезпечить дистрибуцію автомобілів у Голандії.

Фото: сонцемобіль Lightyear One / Lightyear

“Lightyear One – перший електрокар з вбудованими сонячними батареями, розрахований на 8-10 тисяч кілометрів пробігу на рік в умовах Нідерландів. Повнопривідний п'ятимісний хетчбек матиме запас ходу до 800 км”, – повідомляє прес-релізі Lightyear.

Розробники продемонстрували ЗМІ лише шасі, прототип буде представлений влітку 2019 року, а перша партія серійних моделей повинна надійти в продаж у 2020 році.

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