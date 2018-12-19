Одразу дві моделі спецтехніки КрАЗ – спеціалізований автомобіль ФПВ-16628 на шасі КрАЗ-63221 (6х6) та автопаливозаправник АПЗ-15 на базі шасі КрАЗ-65053 (6х4), відправлені українським споживачам.

До Кривого Рогу направлено вахтовий автомобіль КрАЗ-63221 (ФПВ-16628). Комплектація шасі – стандартна: 375-сильний дизельний двигун Євро 5, 9-ступенева механічна КЗП, гальмівна система з АБС. На окремі вимоги замовника автомобіль укомплектовано додатковими опціями - аналоговим тахографом та кондиціонером.

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Фургон, виробництва компанії "Нафтоавтоматика", має 26 посадочних місць, обладнаних двоточковими ременями безпеки. Салон має все необхідне, аби пасажири почувалися комфортно та безпечно. Зокрема, є подвійна система опалення, що працює від автономного повітряного обігрівача 8 кВт та системи охолодження двигуна з двома радіаторами обігріву 12 кВт, є переговорний пристрій, аварійні виходи – люк та двері.

А криворіжські гірники Центрального ГЗК отримали 15-кубовий автопаливозаправник АПЗ-15-65053. Шасі 6х4 – стандартне, з такою силовою установкою, як і в першому випадку. Серед додаткових опцій – кондиціонер в кабіні водія.

Двосекційна цистерна виробництва ДП "45 ЕМЗ" (м. Вінниця) виготовлена зі сталі товщиною 6 мм, обладнана горловинами (діаметр оглядового лючка 500 мм), ребрами жорсткості, стаціонарною драбиною, дихальним пристроєм, сигналізатором наповнення тощо. Насос подає рідину 500 л/хв, висота всмоктування – 4,5 м, у бокових пеналах є два напірно-всмоктуючі рукави 75 мм та довжиною 4 м та багато іншого.

Співробітництво ПрАТ "АвтоКрАЗ" із українськими підприємствами триває.