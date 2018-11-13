Найдешевший електричний VW сьогодні коштує мінімум 23 тисячі євро і це субкомпактний хетчбек up!

Концерн Volkswagen обіцяє зробити електрокари справді народними автомобілями вже у 2020 році.

Також цікаво: Hyundai Palisade: роздивляємось найбільший SUV марки на першому фот

Значні інвестиції у цей сектор та активний розвиток розробки і виробництва дозволить німецькому автовиробнику швидко наздогнати лідерів сегменту, переконані у Volkswagen. Маючи платформу MEB та солідну партію концептів I.D. усіх можливих форматів, автовиробник готується вже з наступного року приступити до широкомасштабного виробництва електрокарів.

Трохи пізніше, а саме у 2020 році, у їх числі має з’явитись і субкомпактний електричний кросовер з початковим цінником у 18 000 євро і тиражем 200 000 на рік, повідомляє Bloomberg. Для порівняння, найдешевша версія субкомпактного кросовера Hyundai Kona Electric сьогодні коштує в Німеччині 34 600 євро.

За даними Bloomberg, мова йде про розширення сімейства I.D., а отже на увазі мається не серійна версія вже знайомого нам I.D. Crozz. Зазначений електрокар буде меншого розміру.

Також цікаво: Seat точно знає, який автомобіль хочуть міленіали