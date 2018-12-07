Прем'єра новинки очікується в середині наступного року.

Компанія Volkswagen показала перше тізерне зображення восьмого покоління хетчбека Golf під час спеціального закритого заходу Brand Annual Session.

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Контурний ескіз мало що дає зрозуміти про новий “Гольф”, однак можна побачити, що головна характерна особливість моделі залишиться при ній – задня віконна стійка “бумеранг”. За попередньою інформацією, наступний Golf отримає гібридну версію і оптику в стилі флагманського Touareg.



Фото: авторський рендер Volkswagen Golf 8 покоління / Аutoexpress

Новий Golf будуватимуть на платформі попередника, однак він буде трохи більший за габаритами. Гамма двигунів також залишиться знайомою нам за нинішнім поколінням моделі, однак її поповнять гібридною силовою установкою. Volkswagen обіцяє, що новий Golf матиме революційний інтер'єр, у якому “єдиним аналоговим елементом буде кермо”.



Фото: авторський рендер майбутнього Volkswagen Golf / Аutoexpress

Volkswagen повідомив, що на створення нової моделі Golf витрачено 1,8 мільярда євро. Виробюництво розпочнеться у червні 2019 року на заводі у Вольфсбурзі, звідки хетчбеки роз’їдуться по дилерах у 108 країнах світу.

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