Новий повнопривідний сідельний тягач КрАЗ-6510ТЕ в очікуванні старту за столичною новорічною ялинкою приміряв патріотичне вбрання.

Вже декілька років поспіль вантажівки КрАЗ доставляють до Києва головну ялинку країни. Робиться це в рекламних цілях. Київ отримує ялинку, КрАЗ рекламу своєї продукції.

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Але цього року добра традиція опинилась під загрозою. Київська влада досі не увалила проект. "Готовність номер "1" - заводу та ватажівки КрАЗ, хоча й не дочекалися столичної ухвали" пишуть заводчани на своїй сторінці у FB.

"Пропонуючи свою чергову благодійну допомогу, національний виробник – Кременчуцький автозавод, вважав, що це заощадить киянам міський бюджет. Хіба не чудово, що з численних мільйонів, виділених на організацію новорічних свят, якась частина пішла би на додаткові подарунки або сюрпризи українським дітлахам", написано в звернені.

"Для бездоганного виконання завдання нова вантажівка має все необхідне - 460-сильний двигун, автоматичну КП, безкапотну комфортабельну кабіну із місцем для відпочинку, лебідку з гідроприводом та сідельно-зчіпний пристрій з трьома ступенями свободи під шворінь 3,5 дюйма.", кажуть заводчани. На їх думку така техніка з легкістю зможе доставити ялинку з будь-якої точки країни.