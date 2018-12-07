Набули чинності норми податкового і митного права, які значно знизили вартість розмитнення. Думка водіїв розділилася: хтось зрадів реальній можливості поставити своє пригнане авто на українські номери, а хтось все одно залишився незадоволеним. Для тих, хто вирішив скористатися новими низькими тарифами, не останнім стоїть питання - що ж вибрати на закордонному авторинку?

Нові закони зробили більш вигідним розмитнення автомобілів новіших, з меншими об'ємами двигунів. Але обмеження за літражем і віком відсутні. Це ж стосується і екологічних стандартів, які раніше робили неможливою легалізацію старого транспорту, - тепер вони можуть бути застосовані лише до нових машин. Таким чином, вибір авто став дійсно величезним.

Коротко про нові правила розрахунку вартості розмитнення

Зміни до Податкового кодексу закріпили формулу визначення розміру ставки акцизного податку, яка враховує базову ставку, коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку - всі вони множаться між собою.

Найменшу базову ставку отримали бензинові авто з об'ємом двигуна до 3.0 л - 50 євро за транспортний засіб. У два рази більше - 100 євро - за об'ємом двигуна більше 3.0 л для таких машин. Дизелі також розділені в залежності від літражу - до 3.5 л розраховуються за базовою ставкою 75 євро, а понад 3.5 л - 150 євро.

Коефіцієнт двигуна залежить від об'єму циліндрів двигуна: його значення в см3 потрібно поділити на тисячу см3. Віковий коефіцієнт обчислюється повними роками, відлік яких починається роком, наступним за роком випуску.

Гібриди та електромобілі

Більш лояльні ставки податку для автотранспорту, який оснащується одним/декількома електродвигунами. Для гібридних машин передбачена фіксована сума - 100 євро за 1 штуку. Вона не залежить від того, може чи не може транспортний засіб пересуватися виключно на електротязі.

Внесені до Податкового кодексу зміни закріпили також ставку податку для електромобілів, яка розраховується залежно від кількості кіловат-годин. За кожен з них доведеться заплатити 1 євро.

Але не варто засмучуватися, адже Верховна Рада вже прийняла законопроект 9260, який продовжує тимчасово діюче до 31 грудня 2018 року скасування оподаткування електрокарів ПДВ ще на кілька років - до 31 грудня 2022 року.

Що стало вигідно везти? Приклади з розрахунками

Для порівняння ми вирішили взяти Honda Accord з 2.4-літровим двигуном 2008 року.

Якщо купувати її в США зараз, то варто враховувати, що прибуде вона вже в 2019 році, і їй буде 10 років. Щоб розрахувати ставку акцизного податку, потрібно помножити базову ставку 50 євро для бензинових авто з об'ємом циліндрів двигуна до 3.0 л на коефіцієнт двигуна 2.4 та на коефіцієнт віку 10.

Отримуємо:

50 євро х 2.4 х 10 = 1200 євро

За словами менеджера компанії AtlanticExpress, на американських аукціонах таку Хонду Акорд можна купити за 1800-2000 доларів. Для підрахунку всіх митних платежів ми скористалися калькулятором, взявши ціну авто $2000:

Ціни вказані без урахування доставки, вартість якої залежить від порту відправлення, коливається в межах 1400-2000 доларів. З усіма витратами Honda Accord 2.4 2008 року буде коштувати власнику близько $6000.

Водіям, які більш полюбляють кросовери і позашляховики, можна звернути увагу на Toyota Highlander 3.5 л третього покоління, наприклад, 2015 року.

З молотка вони йдуть, в середньому, за $13000. Акцизного податку за такий автомобіль потрібно буде заплатити всього:

100 євро х 3.5 х 3 = 1050 євро

де: 100 євро - базова ставка для бензинових авто з об'ємом двигуна більше 3000 см3; 3.5 - коефіцієнт двигуна; 3 - коефіцієнт віку (в 2019 році).

Всі митні витрати будуть складатися з:



З урахуванням вартості доставки, суми всіх необхідних платежів і ціни автомобіля на аукціоні, Toyota Highlander 3.5 2015 роки обійдеться в $22000.

Знижка 50% в перші 90 днів

З моменту набрання чинності змін до Податкового та Митного кодексів (25 листопада 2018 року), у всіх бажаючих є можливість за перші 90 днів розмитнити авто ще дешевше. У зазначений термін при розрахунку ставки акцизного податку до базових ставок застосовується коефіцієнт 0,5. Завдяки цьому потрібно заплатити всього 50% від повної вартості збору.

Тож, якщо ви ще не встигли оновити свій автопарк, зараз саме час про це подбати. Це дозволить значно заощадити на розмитненні. Особливо актуальні "тимчасові пільги" для тих, хто давно мріє про потужний автомобіль чи про легендарну модель.