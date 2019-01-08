Пока японцы показали лишь одно изображение концепта, однако сообщили, что разрабатывают что-то чрезвычайно мощное.

Nissan Leaf – самый успешный электрокар в мире, который для своих создателей стал источником информации и объектом изучения. Теперь же автопроизводитель готов применить полученные наработки и опыт рынка массовых автомобилей в премиум-сегменте. Предвестником таких электрокаров является новый концепт Infiniti QX Inspiration.

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Единственное изображение прототипа японцы снабдили совсем малым количеством информации, отметив лишь, что концепт является демонстрацией “сверхмощных электрифицированных автомобилей” ближайшего будущего. Кроме того, QX Inspiration несет в себе новый язык дизайна Infiniti, основанный, как говорят создатели, на технологичности автомобиля.

В интерьере, собранном вручную, будут использоваться дорогие отделочные материалы и традиционные японские элементы декора, а сама концепция салона будет иметь “дух японского гостеприимства”, которую описывает слово “омотенаши”.

Судя по изображению, Infiniti QX Inspiration является компактным кроссовером. Предположительно, он будет построен на одной из новых платформ Renault-Nissan-Mitsubishi, но какой именно – пока неизвестно. Никакой информации о характеристиках не было предоставлено, однако новейшая разработка японских инженеров – силовая установка Nissan Leaf нового поколения позволяет автомобилю преодолевать около 500 км на одном заряде, так что вряд ли этот показатель будет меньше у QX. Также высока вероятность появления у кроссовера систем автономного управления.

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