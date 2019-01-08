Поки що японці показали лиш одне зображення концепту, однак повідомили, що розробляють щось надзвичайно потужне.

Nissan Leaf – найуспішніший електрокар у світі, котрий для своїх творців став джерелом інформації та об’єктом вивчення. Тепер же автовиробник готовий застосувати отримані наробки та досвід ринку масових автомобілів у преміум-сегменті. Провісником таких електрокарів є новий концепт Infiniti QX Inspiration.

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До єдиного зображення прототипу японці додали зовсім мало інформації, зазничивши лиш, що концепт є демонстрацією “надпотужних електрифікованих автомобілів” найближчого майбутнього. Окрім того, QX Inspiration несе у собі нову мову дизайну Infiniti, засновану, як кажуть творці, на технологічності автомобіля.

В інтер'єрі, зібраному вручну, будуть використовуватися дорогі оздоблювальні матеріали та традиційні японські елементи декору, а сама концепція салону матиме “дух японської гостинності”, котру описує слово “Омотенаші”.

Судячи з зображення, Infiniti QX Inspiration є компактним кросовером. Імовірно, він буде збудований на одній з нових платформ Renault-Nissan-Mitsubishi, та якій саме – поки невідомо. Жодної інформації про характеристики не було надано, однак найсвіжіша розробка японських інженерів – силова установка Nissan Leaf нового покоління дозволяє автомобілю долати близько 500 км на одному заряді, тож навряд чи цей показник буде меншим у QX. Також висока ймовірність появи у кросовера систем автономного управління.

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