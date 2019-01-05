Найчастіше українці перетинають сухопутний кордон нашої держави з Польщею.

Найактивніший рух українців по безвізу відмічається в пунктах пропуску на кордоні з Польщею (694 тис. перетинів), що більше, ніж подорожі літаком (674 тис. перетинів). Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Серед популярних напрямків на автомобілі - угорський (248 тис.), румунський (236 тис.) та словацький (142 тис.) ділянки кордону.

З початку безвізового режиму з ЄС (11 червня 2017 року) громадяни України здійснили 33 мільйони поїздок до країн ЄС, з яких 2 мільйони саме без віз.

157 пунктів пропуску через державний кордон обладнано засобами біометричного контролю та підключено до баз даних Інтерполу, а сучасні технічні засоби дозволяють автоматично перевіряти всі типи біометричних документів.

Нагадаємо, що за 2018 рік розмитнено 14 тисяч "євроблях".