Чаще всего украинцы пересекают сухопутную границу нашего государства с Польшей.

Активное движение украинцев по безвизу отмечается в пунктах пропуска на границе с Польшей (694 тыс. пересечений), что больше, чем путешествия самолетом (674 тыс. пересечений). Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Среди популярных направлений на автомобиле – венгерский (248 тыс.), румынский (236 тыс.) и словацкий (142 тыс.) участки границы.

С начала безвизового режима с ЕС (11 июня 2017 года) граждане Украины осуществили 33 миллиона поездок в страны ЕС, из которых 2 миллиона раз без виз.

157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.

Напомним, что за 2018 год растаможено 14 тысяч "евроблях".