Почти 14 тысяч автомобилей на еврономерах оформлены гражданами на начало 2019 года.

С 25 ноября 2018 года по 2 января 2019 года граждане осуществили таможенное оформление 16,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

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Из общего количества оформленных авто – почти 14 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Активнее всего граждане оформляли транспортные средства в городе Киеве – 3037 автомобилей, Волынской – 2642, Черновицкой – 2058 и Закарпатской областях – 1137.

Напомним, что Законом Украины от 08 ноября 2018 года № 2612-VIIІ „О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другиезаконодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств.

При этом предусмотрен переходный период в 180 суток для тех граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу этим законом. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.