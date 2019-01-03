Руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Крыклий сообщил о возможности продажи автомобилей, ввезенных по льготным тарифам, не дожидаясь 365 дней с даты постановки на учет.

"С сегодняшнего дня отметка о запрещении отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает вам продать/перерегистрировать авто, - пишет на своей странице в Фейсбук Владислав Криклий. - Вам также не нужно дополнительно проводить перерегистрацию авто, чтобы избавиться соответствующей отметки".

Ранее о такой возможности сообщила Государственная фискальная служба Украины – накануне Нового года она опубликовала соответствующее письмо. Ранее все автомобили, которые были приобретены в течение 2017-2018 году и растаможенные по "льготной" ставке акциза, нельзя было продавать в течение одного года, о чем делалась отметка в свидетельстве о регистрации. Однако с вступлением в силу новых акцизов это требование утратило законную силу.

Напомним, почему "евробляхи" растаможивают очень медленно.