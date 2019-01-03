Очільник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій повідомив про можливість продажу автомобілів, ввезених за пільговими тарифами, не чекаючи 365 днів з дати постановки на облік.

"Відсьогодні відмітка про заборону відчудження у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу не завадить вам продати/перереєструвати авто, - пише на своїй сторінці у Фейсбук Владислав Криклій. - Вам також не потрібно додатково проводити перереєстрацію авто, щоб позбавитися відповідної відмітки".

Раніше про таку можливість повідомила Державна фіскальна служба України – напередодні Нового року вона опублікувала відповідного листа. Раніше всі автомобілі, які були придбані протягом 2017-2018 року та розмитнені за "пільговою" ставкою акцизу, не можна було продавати протягом одного року, про що робилася відмітка в свідоцтві про реєстрацію. Однак з набуттям чинності нових акцизів ця вимога втратила законну силу.

Нагадаємо, чому "євробляхи" розмитнюють дуже повільно.