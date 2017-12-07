У листопаді зафіксований черговий рекорд з первинних реєстрацій в Україні б/у автомобілів. Наші співвітчизники активно використовують схему пільгового розмитнення.

За минулий місяць в Україні зареєстровано 9,8 тис. автомобілів, які раніше були зареєстровані в інших країнах. У жовтні таких угод було на 10% менше. Переважна більшість цих реєстрацій відбулося завдяки закону про пільгове розмитнення.

Левову частку угод займає легковий сегмент. Таких реєстрацій в листопаді було зроблено 7,4 тис. штук.

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Примітно, що обсяги офіційного імпорту старих автомобілів стали порівняними з ринком продажів нових автомобілів. За даними AUTO-Consulting, в листопаді в Україні продано 7361 новий автомобіль.

Також користуються популярністю у перегонників і легкі комерційні фургони масою до 3,5 т. За листопад їх ввезли в кількості 2,3 тис. штук. Важкі вантажівки, повною масою понад 3,5 т також ввозяться активно. Їх тільки за минулий місяць додалося майже на 1 тис. штук.

Фактично, імпорт старої техніки в листопаді підібрався до планки 10 тисяч штук на місяць. Причому мова йде тільки про легально імпортовані автомобілі! В ці показники не входить імпорт автомобілів на єврономерах.

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З кожним місяцем легальний імпорт старих автомобілів все сильніше впливає на кількість нових проданих автомобілів в нашій країні. За підсумками 11 місяців 2017 року, на ринок України офіційно надійшло 52 тис. автомобілів. А продажі нових за той же період склали 71,4 тис. штук.