Розмитнення авто на іноземній реєстрації відбувається дуже повільно. У ДФС розповіли про основні причини затримок.

Не всі громадяни при розмитненні своїх автомобілів з іноземною реєстрацією подають своєчасно необхідні документи, через що у зонах митного контролю накопичується значна кількість таких автомобілів. Про це розповіла заступник начальника управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС Олена Мошинська.

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За її словами, станом на 18 грудня через відсутність попередньої митної декларації у пунктах пропуску стояло 230 транспортних засобів (із них більше тижня – 44). Таку декларацію мають подати ті громадяни, які в’їжджають в Україну із-за кордону.

«Громадянин, який в’їжджає в Україну і планує оформити цей автомобіль у вільний обіг, повинен спочатку подати попередню митну декларацію, резервуються кошти і лише після цього його пропустять з пункту пропуску до митниці призначення. Якщо попередня митна декларація не оформлена, то громадянин мусить стояти і чекати. Для тих транспортних засобів, які вже знаходяться в Україні в режимі тимчасового ввезення або транзиту, ПД не подається, оскільки необхідно одразу подавати декларацію в режим імпорту», – пояснила Олена Мошинська.

Для оформлення автомобілів, які були ввезені в режимах тимчасового ввезення чи транзиту, виїзд за кордон не є обов’язковим, проте необхідно подати митниці належні документи. Лише якщо без виїзду із України документи не отримати, то доведеться їхати.

«Станом на 9.00 18 грудня в зонах митного контролю митниць по всій Україні було майже 5,5 тис. автомобілів. Більша кількість, майже 3 тис. – це просто не подані декларації для оформлення. Громадянин із ТЗ заїжджає в зону митного контролю і тільки після цього починає з’ясовувати, що йому необхідно робити, які зібрати та подати документи. Громадянин повинен спочатку все з’ясувати, а вже потім заїжджати», – підкреслила Олена Мошинська.

Вона також зазначила, частина декларацій не оформлюється через відсутність коштів на рахунку митниці. Адже ТЗ не може бути оформлений, якщо громадянин не перерахував кошти у повному обсязі.

Олена Мошинська також наголосила, що транспортний засіб, який був зареєстрований за кордоном, обов’язково має бути знятий з реєстрації. Так, із 5,5 тис. автомобілів, про які зазначалось раніше, у 231 випадку – відсутня саме така інформація.

Через відсутність документів або відомостей митне оформлення автомобілів з єврономерами інколи займає більше часу, ніж очікують громадяни.

«Є випадки оформлення автомобілів хвилин за 30, а є й ті, які стоять по декілька днів. Оскільки декларант декларацію подав, а документи всі не подав і просить час на надання додаткових документів, то митниця звичайно чекає. Тому тривалість оформлення різна», – зазначила Олена Мошинська.

Вона також розповіла, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 1077 від 12 грудня 2018 року, в якій визначено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України.