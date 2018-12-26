Растаможка авто на иностранной регистрации происходит очень медленно. В ГФС рассказали об основных причинах задержек.

Не все граждане при растаможке своих автомобилей с иностранной регистрацией подают своевременно необходимые документы, из-за чего в зонах таможенного контроля накапливается значительное количество таких автомобилей. Об этом рассказала заместитель начальника управления организации таможенного контроля Департамента организации таможенного контроля и оформления ГФС Елена Мошинская.

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По ее словам, по состоянию на 18 декабря из-за отсутствия предварительной таможенной декларации в пунктах пропуска стояло 230 транспортных средств (из них больше недели – 44). Такую декларацию должны подать те граждане, которые въезжают в Украину из-за границы.

“Гражданин, который въезжает в Украину и планирует оформить этот автомобиль в свободное обращение, должен сначала подать предварительную таможенную декларацию, резервируются средства и только после этого его пропустят с пункта пропуска к таможне назначения. Если предварительная таможенная декларация не оформлена, то гражданин должен стоять и ждать. Для тех транспортных средств, которые уже находятся в Украине в режиме временного ввоза или транзита, ПД не представляется, поскольку необходимо сразу подавать декларацию в режим импорта”, – пояснила Елена Мошинская.

Для оформления автомобилей, которые были ввезены в режимах временного ввоза или транзита, выезд за границу не является обязательным, однако необходимо подать таможне надлежащие документы. Только если без выезда из Украины документы не получить, то придется ехать.

“По состоянию на 9.00 18 декабря в зонах таможенного контроля таможен по всей Украине было почти 5,5 тыс. автомобилей. Большее количество, почти 3 тыс. – это просто не поданные декларации для оформления. Гражданин с ТС заезжает в зону таможенного контроля и только после этого начинает выяснять, что ему необходимо делать, какие собрать и подать документы. Гражданин должен сначала все выяснить, а уже потом заезжать”, – подчеркнула Елена Мошинская.

Она также отметила, часть деклараций не оформляется из-за отсутствия средств на счете таможни. Ведь ТС не может быть оформлен, если гражданин не перечислил средства в полном объеме.

Елена Мошинская также отметила, что транспортное средство, которое было зарегистрировано за границей, обязательно должно быть снято с регистрации. Так, из 5,5 тыс. автомобилей, о которых говорилось ранее, в 231 случае – отсутствует именно такая информация.

Из-за отсутствия документов или сведений таможенное оформление автомобилей с еврономерами иногда занимает больше времени, чем ожидают граждане.

“Есть случаи оформления автомобилей минут за 30, а есть и те, которые стоят по несколько дней. Поскольку декларант подал декларацию, а документы все не подал и просит время на предоставление дополнительных документов, то таможня конечно ждет. Поэтому длительность оформления разная”, – отметила Елена Мошинская.

Она также рассказала, что Кабинетом Министров Украины принято постановление № 1077 от 12 декабря 2018 года, в котором определен Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины.