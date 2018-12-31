Государственная фискальная служба Украины в последние дни 2018 года разослала на местные таможни письмо, в котором разъяснила запрет продажи автомобилей, растаможенных по льготному тарифу акцизного налога в 2017-2018 годах.

Импортованные в 2017-2018 годах автомобили, при растаможивании которых было применены льготные ставки акциза (так называемый Закон Горвата), имеют в свидетельстве о регистрации запись, что продавать их без уплаты полного акциза запрещено.

Однако после вступления в силу 27 ноября законов "о легализации евроблях", акцизы стали даже меньше, чем были по льготным тарифам. А понятие льготного и полного акциза теперь в законодательстве отсутствует.

Поэтому Государственная фискальная служба (ГФС) направила в местные таможни письмо-разъяснение №40672/7/99-99-19-01-01-17 от 29.12.2018, в котором четко указала, что отныне при продаже такого авто ничего доплачивать не нужно.

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В случае, "если при таможенном оформлении транспортных средств были применены пониженные ставки акцизного налога с обязательством уплатить акцизный налог в случае отчуждения в течение 365 дней со дня регистрации этих транспортных средств, в связи с исключением нормы пункта 15 подраздела 5 раздела ХХ" переходных положений "НКУ такое обязательство в части уплаты акцизного налога по полным ставкам на сегодня отсутствует", – говорится в письме ГФС.

Впрочем, этим письмом будут пользоваться таможенники, которые проводят оформление автомобилей, которые были завезены до вступления в силу нового закона. А вот чтобы снять подобную отметку в свидетельстве о регистрации автомобиля, необходимо обращаться в сервисный центр МВД Украины. А они еще такое письмо от Главного Сервисного центра не получили. Говорят, что для внедрения подобного решения им нужно не только письмо, но и изменения в программном обеспечении. Надеемся, на это не потребуется много времени.

Напомним, что налоговые льготы на электромобили продлены.