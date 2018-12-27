Прошел месяц с начала действия Законов №8487 и №8488, определивших судьбу "евроблях" и способы их легализации. Кто-то уже легализовал свой автомобиль, кто-то стоит в очереди на таможенном переходе, а кто-то «потерял» свой автомобиль на разборке. Пора подвести промежуточные итоги.

Напомним, что закон о льготном режиме растаможки "евроблях" начал действовать с 25 ноября 2018 года. И поначалу, даже не смотря на льготный период, который длится всего 90 дней, процесс растаможки шел достаточно вяло.

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Основных причин было несколько. Это – определение таможенной стоимости автомобиля, а также – документы, подтверждающие право собственности украинского владельца такого авто. Кроме того, еще одна сложность - это невозможность растаможить автомобиль самостоятельно, без таможенного брокера.

По словам заместителя начальника управления организации таможенного контроля Департамента организации таможенного контроля ГФС Елены Мошинской, из-за отсутствия предварительной таможенной декларации много машин стоят на пунктах пропуска и образуют очереди. Еще одна причина – не снятие автомобиля с регистрации за границей. Это также сдерживает их легализацию в Украине.

Но в дело быстро включилось большое количество таможенных брокеров, которые увидели реальную возможность хорошо заработать за льготный период.

А чтобы максимально упростить процедуру, таможенные брокеры стали помогать не только в собственно растаможке, но и в определении таможенной стоимости авто. А также – в поиске заграничного владельца, подтверждении права собственности и снятии с регистрации за границей.

Например, подготовить пакет документов для растаможки авто на еврономерах стоит от 200 евро. За помощь при потере контактов с фирмой, в которой куплена "евробляха", берут от 50 евро. Брокерские услуги по растаможке авто на еврономерах стоят примерно $300. Хотя, одновременно, появилось и немало мошенников. Примерный прайс на подобные услуги, не шокирует, но и не назовешь удовольствием из дешевых.

А поскольку льготный период – это для многих единственная временная возможность приобрести автомобиль, без оглядки на возраст и стандарты евро, появились и новые сервисы. Причем, часто они напрямую не относятся к "евробляхам". Например, "Выбор и пригон автомобиля из Литвы под растаможку" - стоимость 800 евро. Или "Сертификат соответствия на автомобиль в Украине (Евро 2-5) - $200. Или "Пригон автомобиля из Литвы+растаможка+сертификация под ключ" - 1300 евро.

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Чтобы избежать разночтений законодательства, правительство Украины утвердило "Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств (ТС), ввезенных гражданами в период с 1 января 2015 года до 25 ноября 2018 года для их свободного использования на территории Украины". Он опубликован на сайте ГФС, на который при возникновении спорных моментов можно ссылаться, как на официальный источник.

В соответствии с этим Порядком, таможенные процедуры будут выполняться с такими особенностями:

- используется исключительно электронная таможенная декларация или декларирование транспортных средств;

- для таможенного оформления необходимо подать в таможню счет или другой документ, подтверждающий стоимость транспортного средства, регистрационный документ на ТС, выданный регистрационным органом страны регистрации, и документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство или право распоряжаться и декларировать автомобиль, для его свободного использования на территории Украины;

- чтобы сократить время физического пребывания автомобилей в зонах таможенного контроля и уменьшить финансовые затраты граждан на оплату услуг стоянки, доставка автомобиля в зону таможенного контроля осуществляется декларантом после подачи электронной таможенной декларации и получения от таможни сообщения с датой и временем предъявления ТС;

- отменена необходимость оформления таможнями Удостоверения о регистрации ТС;

- для подтверждения заявленной фактурной стоимости ТС могут подаваться договор купли-продажи или документ, который его заменяет, счет-фактура (инвойс), банковские платежные документы, которые относятся к оцениваемому ТС, каталоги, спецификации, прейскуранты (прайс-листы) продавца транспортного средства;

Алгоритм действий таможни для проверки достоверности заявленной фактурной стоимости ТС такой:

- используется индикатор риска, значение которого для каждого транспортного средства устанавливается отдельно. Этот показатель должен быть на уровне нижней границы диапазона стоимости ТС, которая является идентичным и/или подобным (аналогичным) оцениваемому ТС в стране экспорта. В этом случае используется информация специализированных изданий и/или информационных ресурсов, которые имеют данные о ценах, сформированных в соответствующем регионе мирового рынка, с учетом марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя, типа топлива и фактического пробега оцениваемого ТС;

- при заявке фактурной стоимости меньше установленного индикатора, проводится проверка достоверности цены;

- при проведении проверки достоверности заявленной фактурной стоимости, таможня в качестве источника дополнительно использует специализированные программно-информационные комплексы Единой автоматизированной информационной системы ГФС и ценовую информацию, полученную в рамках договоренностей между ГФС и объединениями импортеров и производителей;

- в случае неподтверждения, лицо, которое декларирует ТС, должно доказать достоверность заявленной фактурной стоимости;

- при невозможности аргументировано доказать достоверность заявленной фактурной стоимости, орган доходов и сборов отказывает в таможенном оформлении такого ТС, и принимает решение о корректировке заявленной стоимости.

По статистике, за первые две недели больше всего пока растаможено автомобилей, которым 13-17 лет:

1995-2000 г. в. – 129;

2001-2005 г. в. – 337;

2006-2010 г. в. – 287;

2011-2015 г. в. – 202;

2016-2018 г. в. - 14.

По данным ГФС, на 20 декабря в Украине растаможили больше 6,5 тыс. "евроблях". А только штрафов за просроченное время транзитного пребывания в Украине ТС (8500 грн), в бюджет поступило– 52, 3 млн. грн. Напомним, что льготный период растаможки с уплатой 50% акцизного налога окончится в феврале 2019 года. Так, что даже на праздники у ГФС ожидаются аншлаги. Судя по приведенным цифрам, закон пока явно пробуксовует, ведь количество "евроблях" на дорогах исчисляется сотнями тысяч и успеть за оставшиеся 2 месяца легализовать их физически будет не реально.

Напомним, как самостоятельно растаможить “евробляху”.