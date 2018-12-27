Пройшов місяць з початку дії Законів №8487 та №8488, які визначили долю "євроблях" і способи їх легалізації. Хтось вже легалізував свій автомобіль, хтось стоїть в черзі на митному переході, а хтось "загубив" свій автомобіль на розбиранні. Час підвести проміжні підсумки.

Нагадаємо, що закон про пільговий режим розмитнення "євроблях" почав діяти з 25 листопада 2018 року. І спочатку, навіть не дивлячись на пільговий період, який триває всього 90 днів, процес розмитнення йшов досить мляво.

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Основних причин було кілька. Це – визначення митної вартості автомобіля, а також – документи, що підтверджують право власності українського власника такого авто. Крім того, ще одна складність – це неможливість розмитнити автомобіль самостійно, без митного брокера.

За словами заступника начальника управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю ДФС Олени Мошинської, через відсутність попередньої митної декларації багато машин стоять на пунктах пропуску і утворюють черги. Ще одна причина – не зняття автомобіля з реєстрації за кордоном. Це також стримує їх легалізацію в Україні.

Але в справу швидко включилась велика кількість митних брокерів, які побачили реальну можливість добре заробити за пільговий період.

А щоб максимально спростити процедуру, митні брокери стали допомагати не тільки у власне розмитненні, а й у визначенні митної вартості авто. А також – у пошуку закордонного власника, підтвердженні права власності та знятті з реєстрації за кордоном.

Скільки коштує розмитнити

Наприклад, підготувати пакет документів для розмитнення авто на єврономерах коштує від 200 євро. За допомогу при втраті контактів з фірмою, в якій куплена "євробляха", беруть від 50 євро. Брокерські послуги з розмитнення авто на єврономерах коштують приблизно $300. Хоча, одночасно, з'явилося й чимало шахраїв. Приблизний прайс на подібні послуги, не шокує, але і не назвеш задоволенням з дешевих.

А оскільки пільговий період – це для багатьох єдина тимчасова можливість придбати автомобіль, без оглядки на вік і стандарти євро, з'явилися і нові сервіси. Причому, часто вони не мають прямого стосунку до "євроблях". Наприклад, "Вибір і пригін автомобіля з Литви під розмитнення" – вартість 800 євро. Або "Сертифікат відповідності на автомобіль в Україні (Євро 2-5) – $200. Або "пригін автомобіля з Литви + розмитнення + сертифікація під ключ" – 1300 євро.

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Щоб уникнути різночитань законодавства, уряд України затвердив "Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів (ТЗ), ввезених громадянами у період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року для їх вільного використання на території України". Він опублікований на сайті ДФС, на який при виникненні спірних моментів можна посилатися, як на офіційне джерело.

Відповідно до цього Порядку, митні процедури будуть виконуватися з такими особливостями:

- використовується виключно електронна митна декларація або декларування транспортних засобів;

- для митного оформлення необхідно подати в митницю рахунок або інший документ, що підтверджує вартість транспортного засобу, реєстраційний документ на ТЗ, виданий реєстраційним органом країни реєстрації, і документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб або право розпоряджатися і декларувати автомобіль, для його вільного використання на території України;

- щоб скоротити час фізичного перебування автомобілів в зонах митного контролю та зменшити фінансові витрати громадян на оплату послуг стоянки, доставка автомобіля в зону митного контролю здійснюється декларантом після подачі електронної митної декларації та отримання від митниці повідомлення з датою і часом пред'явлення ТЗ;

- скасовано необхідність оформлення митницями Посвідчення про реєстрацію ТЗ;

- для підтвердження заявленої фактурної вартості ТЗ можуть подаватися договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, рахунок-фактура (інвойс), банківські платіжні документи, які відносяться до оцінюваного ТЗ, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу ;

Алгоритм дій митниці для перевірки достовірності заявленої фактурної вартості ТЗ такий:

- використовується індикатор ризику, значення якого для кожного транспортного засобу встановлюється окремо. Цей показник повинен бути на рівні нижньої межі діапазону вартості ТЗ, яка є ідентичною і/або подібною (аналогічною) до оцінюваного ТЗ в країні експорту. У цьому випадку використовується інформація спеціалізованих видань та/або інформаційних ресурсів, які мають дані про ціни, сформовані у відповідному регіоні світового ринку, з урахуванням марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу палива і фактичного пробігу оцінюваного ТЗ;

- при заявці фактурної вартості менше встановленого індикатора, проводиться перевірка достовірності ціни;

- при проведенні перевірки достовірності заявленої фактурної вартості, митниця як джерело додатково використовує спеціалізовані програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС і цінову інформацію, отриману в рамках домовленостей між ДФС і об'єднаннями імпортерів і виробників;

- в разі непідтвердження, особа, яка декларує ТЗ, має довести достовірність заявленої фактурної вартості;

- при неможливості аргументовано довести достовірність заявленої фактурної вартості, орган доходів і зборів відмовляє в митному оформленні такого ТЗ, і приймає рішення про коригування заявленої вартості.

За статистикою, за перші два тижні найбільше поки розмитнено автомобілів, яким 13-17 років:

1995-2000 р. в. – 129;

2001-2005 р. в. – 337;

2006-2010 р. в. – 287;

2011-2015 р. в. – 202;

2016-2018 р. в. - 14.

За даними ДФС, на 20 грудня в Україні розмитнили більше 6,5 тис. "євроблях". А тільки штрафів за прострочений час транзитного перебування в Україні ТЗ (8500 грн), до бюджету поступіло – 52, 3 млн. грн. Нагадаємо, що пільговий період розмитнення зі сплатою 50% акцизного податку закінчиться в лютому 2019 року. Так, що навіть на свята у ДФС очікуються аншлаги. Судячи з наведених цифр, закони поки явно пробуксовують, адже кількість "євроблях" на дорогах обчислюється сотнями тисяч і встигнути за 2 місяці легалізувати їх фізично буде не реально.