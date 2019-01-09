Після кількох затримок з прем'єрою японська компанія усе ж "покала невидиме".

Компанія Nissan офіційно представила у Лас-Вегасі оновлений Leaf E+ котрий збільшив запас ходу на одній зарядці 243 до 364 кілометрів за циклом EPA.

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Leaf E+ отримав літій-іонну батарею ємністю 62 кВт, котра додає електрокару 122 км ходу, порівняно зі стандартною моделлю. Також хетч отримав модернізований електромотор, який розвиває 214 к.с. потужності і 340 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість Leaf E+ зросла приблизно на 10%, а прискорення в діапазоні від 80 до 120 км/год покращилось на 13%.

Фото: Nissan Leaf E+ / Nissan

Нова система швидкої зарядки потужністю у 70 кВ в піковому режимі видає до 100 кВ. Про час зарядки компанія не повідомила, однак стверджується, що оновлений електрокар заряджається приблизно за стільки ж, скільки потрібно звичайному Ліф з зарядкою на 50 кВ.



Стандартна комплектація Nissan Leaf E+ передбачає широкий набір систем допомоги водієві, включаючи контроль руху в смузі, систему екстреного гальмування, систему моніторингу сліпих зон, перехресного руху і систему кругового огляду з моніторингом рухомих об'єктів.

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