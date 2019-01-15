Победители North American Car of the Year 2019 были названы на автосалоне в Детройте.

Во время Детройтского автосалона были названы лучшие автомобили в категориях "легковой автомобиль", "кроссовер" и "пикап".

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Премию North American Car of the Year 2019 получил седан бизнес-класса Genesis G70 от премиальной марки Hyundai. Ему удалось обойти Honda Insight и Volvo S60/V60.

Кандидатами на звание North American SUV of the Year 2019 были Acura RDX, Hyundai Kona и Jaguar I-Pace. Победителем и здесь вышел кроссовер от корейского концерна. Не в последнюю очередь в пользу нового Kona сыграл тот факт, что модель доступна в США с электрической силовой установкой, гибридным и традиционным ДВС.

North American Truck of the Year стал Ram 1500 (тот, что Додж). Мощный пикап от концерна Chrysler признан лучшим за Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.

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