Похоже, по размерам, он будет значительно больше Tesla S.

Китайский концерн Geely планирует в начале 2019 года” представить абсолютно новый электрический седан, предназначенный для мировой экспансии.

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Пресс-релиз Geely сообщает, что новый электромобиль был разработан международной командой и будет ведущим продуктом для выхода на мировой рынок, где будет представлять лучшее, что есть у китайской марки на сегодня. Очень похоже на то, что автогигант из Поднебесной нацелился на пирог Tesla за пределами Китая.

Первый официальный тизер позволяет увидеть не так много: удлиненный кузов с “заваленными” задними стойками и вытянутые светодиодные фары с “тупой” носовой частью без решетки. Официальный релиз сообщает, что формы кузова автомобиля обеспечивают ему коэффициент сопротивления воздуху 0.2375.

Никакой другой цифры источник не приводит, однако отмечается, что у новой модели будет более чем удовлетворительный запас хода на одном заряде. Как известно, Geely уже имеет немалый опыт в выпуске электрокаров для Китая, к тому же в сотрудничестве с Volvo готовит к запуску новый электрифицированный бренд Lynk & Co, поэтому такие заявки стоит воспринимать вполне серьезно.

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