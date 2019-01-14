Схоже, за розмірами він буде не меншим за Tesla S.

Китайський концерн Geely планує “на початку 2019 року” представити абсолютно новий електричний седан, призначений для світової експансії.

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Прес-реліз Geely повідомляє, що новий електромобіль був розроблений міжнародною командою та буде провідним продуктом для виходу на світовий ринок, де представлятиме краще, що є у китайської марки на сьогодні. Дуже схоже на те, що автогігант з Піднебесної націлився на пиріг Tesla поза межами Китаю.

Перший офіційний тізер дозволяє побачити не так багато: видовжений кузов з “заваленими” задніми стійками, та витягнуті світлодіодні фари з “тупою” носовою частиною без решітки. Офіційний реліз повідомляє, що форми кузову автомобіля забезпечують йому коефіцієнт опору повітрю 0.2375.

Жодної іншої цифри джерело не наводить, однак зазначається, що нова модель матиме більш ніж задовільний запас ходу на одному заряді. Як відомо, Geely вже має чималий досвід у випуску електрокарів для Китаю, до того ж у співпраці з Volvo готує до запуску новий електрифікований бренд Lynk & Co, тож такі заявки варто сприймати цілком серйозно.

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