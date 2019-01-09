До салонів українських автомобільних дилерів ці моделі доберуться ще хтозна коли, та якщо "вийти за рамки", замовити собі свожозпечену автівку можна буде вже цього року.

Не слідкуєте за останніми тенденціями в автомобільному світі? Не біда. Ось шорт-ліст найочікуваніших моделей автомобілів, що вийдуть у продаж в 2019 році. За алфавітом.

Aston Martin DBX

Вперше в своїй історії компанія Aston Martin наважилась на випуск кросовера. Модель під назвою DBX має п’ятидверний кузов типу крос-купе. DBX оснащуватиметься V12 власної розробки та V8-турбо від AMG. Прийом замовлень обіцяють розпочати одразу після дебюту в четвертому кварталі 2019 року.

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Audi Q4

Новий член великого клану Audi – купеподібний кросовер компактного класу Q4 буде створений за перевіреною схемою: платформа і агрегати від Q3, передній/повний привід та стрімкий силует кузову зі злегка відретушованою оптикою.

BMW X6

Слідом за BMW X5, котрий оновився минулого року, прийшов час для зміни поколінь його купеподібного побратима X6. Очікується, що як і раніше, Ікс Шостий буде відрізнятись від П’ятого лише кормою. Уся техніка йому також дістанеться від Х5, що означає кілька бензинових і дизельних моторів потужністю від 249 до 400 сил, з топ-версією оснащеною V8-бітурбо продуктивністю у 462 кінських сили. А вже М-версії, що вийдуть вже у 2020 році, матимуть потужність понад 600 коней!

Chevrolet Corvette

Культовий американський спорткар переживає справжню революцію у своїй еволюції: у новому поколінні Корвет стане середньомоторним! А топова версія моделі – Corvette C8, взагалі може податись в сегмент суперкарів, адже початковий цінник, за чутками, перевищуватиме нинішній у два, а то й три рази. Технічної інформації про новий Corvette фактично немає, в основному це чутки та домисли. А зважаючи на те, що інженери вирішили так радикально змінити саму концепцію цієї моделі, навряд чи йому виділили архаїчний V6 чи V8. У будь-якому разі, цей спорткар матиме потужність від 500 до 850 к.с. Добре, що електрокаром не став…

Genesis GV80

Повертаємось до кросоверів. Свою першу модель у цьому сегменті представила марка Genesis. Кросовер під назвою GV80 відстоюватиме честь преміального суббренду концерну Hyundai. Серед конкурентів GV80 будуть такі гранди, як BMW X5 та Mercedes GLE. За попередніми данними Genesis GV80 отримає силові агрегати від седана G80: атмосферний 3.8 (316 к.с.) та 3.3-турбо (370 к.с.), а також п'ятилітровий V8 потужністю у 426 к.с.

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Jaguar XJ

Вже майже десять років тримаєтьсян на конвеєрі флагманський седан Jaguar. Його конкуренти – Mercedes S-класу, BMW 7 та Audi A8 переживають зміну поколінь раз на сім років. Та вже цього року британці нарешті виведуть у світ нове покоління XJ. За чутками новинка перетвориться з седана на п'ятидверний ліфтбек, однак значно цікавіший той факт, що флагман марки є повністю електричним ы матиме запас ходу до 500 км. Таким чином новий XJ матиме у прямих конкурентах вже не традиційну німецьку трійку, а скоріше, Model S чи Рorsche Taycan.

Kia Telluride

Великий рамний позашляховик Kia Mohave особливого успіху на ринку не здобув, тож корейці зважились на “перезапуск”. Замість Моав на світовий ринок цього року виходить великий кросовер під назвою Telluride. Модель збудована на одній платформі з недавно представленим Hyundai Palisade. Технічних подробиць про новинку творці Телларайд ще не розкрили, однак, швидше за все, під капотом кросовера буде бензиновий V6, під’єднаний до восьмиступінчатого автомата з приводом на усі колеса. Прем'єра Telluride відбудеться в середині січня на автошоу в Детройті, після чого новинка одразу ж потрапить до дилерів США.

Land Rover Defender

З ростом популярності кросоверів справжні позашляховики втрачають позиції, однак є окрема каста обраних, які “не старішають”. Серед них Mercedes-Benz Gelandewagen, Jeep Wrangler і Suzuki Jimny, котрі нещодавно змінили покоління. Настала черга і легендарного Defender, який випускається з 1983 року. На жаль Defender втратить рамну конструкцію та мости, а натомість отримає електронно керований повний привід з пневматичною підвіскою. З'явиться навіть гібридна версія. Усі технічні подробиці англійці обіцяють розкрити у першій половині року, а до кінця 2019-го перші замовники вже будуть місити багнюку на нових “Дефах”.

Mercedes-Benz GLS

І знов кросовер, знов флагман – Mercedes-Benz GLS нового покоління. Модель змінить платформу на нову Mercedes High Architecture, що вже стала основою для останнього GLE. Від нього ж новинка отримає дизайн зовнішності й інтер'єру. У якості опції для GLS, з високою долею вірогідності, буде запропонована новітня гідропневматична підвіска, а під працюватимуть рядні бензинові і дизельні “шістки, а також чотирилітровий V8-бітурбо. Не виключена й поява гібрдної версії. Вершиною лінійки стане Mercedes-Maybach GLS.

Nissan Juke

Компактний кросовер Nissan Juke випускається вже майже десять років і вже встиг стати практично культовим, завдяки своїй сміливій зовнішності. Ніссан випустила більше мільйона таких машин, а тепер настав час для зміни поколінь. Зовнішній вигляд новинки розробникам вдається утримувати в таємниці, однак відомо, що у якості платформи буде використано шасі Renault Captur. Джук другого покоління пропонуватиметься з компактними силовими агрегатами Renault-Nissan: бензиновими турбо 0.9, 1.2 та 1.33, а також турбодизелем 1.5.

Porsche Taycan

Перший в історії серійний електрокар Porsche Taycan був розроблений з нуля. Спортивний електричний седан оснащується тяговою батареєю ємністю близько 90 кВт-год та чотирма електромоторами, аби скласти гідну конкуренцію Tesla Model S. Потужність силової установки Porsche становить близько 600 к.с., а прискорення до сотні займає 3,5 секунди. запас ходу – до 500 км плюс швидка зарядка. Презентація моделі вже відбулась, ціни відомі (від 90 тисяч доларів), старт продажів намічений на кінець 2019-го – початок 2020 року.

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Skoda Octavia

Поза сумнівом, ця новинка могла б посісти головне місце у хіт-параді українських автолюбителів. Нова Октавія збереже знайомі форми і, як і раніше, пропонуватиметься у кузовах ліфтбек та універсал, однак чеський виробник обіцяє “тиху революцію” у класі, тим паче, що останній новачок бренду – Scala, впритул наблизився за усіма показниками до Октавії. Четверте покоління Octavia отримає знайому палітру моторів, з деякою модернізацією.

Tesla Model Y

Вихід компактного кросовера Tesla Model Y в 2019 році був обіцяний Ілоном Маском, хоча більшість клієнтів вже готові до затяжного очікування, неминучого при виході товару, що став популярним ще до своєї появи. Поки що компанія офіційно оприлюднила лише тизерне зображення новинки та повідомила, що для Моделі Y була створена нова платформа, а випуск паркетника вестиметься на окремому заводі.

Volkswagen Golf 8

Восьме покоління культового хетчбека встане на конвеєр влітку 2019 року. Усі зміни витримані у консервативному стилі Гольф. Цікаво, що при цьому концерн витрапив близько 1,8 млрд євро на розробку нового Golf. Значна частина коштів була витрачена на модульн платформу MQB та модернізацію електроніки. Новинка пропонуватиметься на додачу до традиційних хетчбека та універсала Гольф пропонуватимуться “гарячі” версії R та GTI, а також гібридна та електрична модифікації.

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