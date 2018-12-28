GM придумав автоматичні двері, що компенсують силу вітру. Їх може отримати новий середньомоторний Corvette.

Компанія General Motors подала в патентне відомство США заявку, в якій описаний механізм і принцип роботи дверей з електроприводом, що враховує силу вітру. Судячи із зображень, їх може отримати новий середньомоторний Corvette C8.

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Механізм автоматичного відкриття/закриття дверей складається з обертового приводу, датчика положення і блоку управління. Система може визначати дію на двері зовнішніх сил, таких як вітер або нахил відносно горизонталі, і відповідним чином змінювати зусилля на приводі. Крім того, вона визначатиме перешкоди, як це робить система автоматичного відкриття дверей Jaguar Land Rover.

Компанія Chevrolet була змушена відкласти презентацію середньомоторного Corvette і зсунути терміни запуску спорткара в серію як мінімум на півроку. Інсайдери говорять про "серйозну проблему з електрикою", яка спричинить за собою заміну бортової енергомережі і перегляд ланцюга поставок компонентів.

За попередньою інформацією, Corvette C8 отримає ім'я Manta Ray, комплекс активної аеродинаміки з рухомими спідницями, спойлером і заслінками в повітроводах, підвіску із ліфт-системою, що здатна змінювати центр аеродинамічного тиску, а також гібридну 1000-сильну версію.