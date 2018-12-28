Італійський виробник суперкарів Ferrari вже досить давно заявив про те, що готує позашляховик під своїм брендом.

Відомо, що він буде називатися Purosangue, дехто навіть встиг сфотографувати “мул” машини на заводі в Маранело. Однак як буде виглядати настправді SUV від Ferrari, не знає ніхто, окрім вищого керівництва компанії. Тому дизайнери всього світу намагаються вгадати його стилістичні форми.

Один з незалежних дизайнерів Giorgi Tedoradze намалював комп’ютерну модель, на яку може бути схожий майбутній позашляховик з жеребцем на решітці радітора. Серед ключових дизайнерських елементів – вузькі фари, ходові вогні на бамперах, рельєфний капот. Кузов має багато “гострих кутів”, які навряд чи будуть втілені у серійному Ferrari Purosangue…

Нагадаємо, де в Україні ремонтують суперкари.