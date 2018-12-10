12:12, сьогодні

Ледь не кожен водій мріє мати в своєму гаражі Maserati, Ferrari або ж Lamborghini. Проте мало хто замислюється, де їх обслуговувати та ремонтувати.

Ті, хто здійснив свою мрію та придбав ексклюзивний спорткар, змушені вирішувати питання з його утриманням та обслуговування. Адже іноді виникає потреба не просто замінити моторну оливу чи поміняти колеса, а виконати професійний ремонт, глибоку діагностику та заміну складних елементів підвіски чи двигуна. А в Україні офіційний сервіс суперкара треба ще пошукати. Наприклад, для Ferrari та Lamborghini їх просто не існує.

Сервіс для суперкару

Суперкари, вартість яких сягає кількох сотень тисяч доларів, зазвичай мають дуже складну та високотехнологічну конструкцію. Вони збираються вручну на заводах, в яких устаткування схоже до космічних лабораторій.

Завод з виробництва суперкарів виглядає наче космічна лабораторія

А професійних майстрів автосервісу, які б хоч трохи тямили у таких технологіях, одиниці. Одиниці у всьому світі, ще менше в Україні. Але такі є.

Українські власники обслуговують їх де прийдеться – одні за кордоном, інші – в тих умільців, які спеціалізуються на обслуговуванні спортивних автомобілів, що беруть участь у перегонах.

Але, різниця між серійним автомобілем, підготовленим до змагань, та дорогим суперкаром - величезна. Серйозна підготовка авто до змагань передбачає серйозні зміни в конструкції. Наприклад, вони мають вкрай малий ресурс – часто двигуна, коробки передач та інших вузлів і агрегатів вистачає на декілька заїздів, після чого їх ремонтують або ж міняють.

Ремонт та обслуговування суперкарів вимагає не тільки технічних знань та досвіду, але і наявності спеціального інструменту та устаткування

Щоб обслуговувати суперкари, потрібно, як мінімум, знати їх конструкцію та мати доступ до відповідної технічної літератури. Також необхідно мати досвід в проведені складних ремонтних та діагностичних робіт. Крім того, при роботі з автомобілями такого рівня вкрай необхідно використовувати відповідний інструмент та технологічне обладнання.

Єдиний офіційний

Наразі в Україні є лише одне місце де можна ремонтувати та обслуговувати практично будь які суперкари. Компанія «Гранд Автомотів» - офіційний генеральний дистриб’ютор автомобілів Maserati в Україні, що входить до Корпорації УкрАВТО.

Автомобілі марки Maserati офіційно в Україні обслуговує тільки УкрАВТО в Києві та Одесі. У Києві цей сервіс знаходиться на Столичному шосе 90, поряд з іншими провідними автоцентрами країни.

Чистота – одна з найважливіших складових технологічного процесу

Організація автосервісу такого рівня – дуже складна задача не тільки з точки зору інвестицій. Для створення виробничих потужностей такого рівня треба докласти неабияких зусиль.

«Для отримання статусу офіційного дилера з обслуговування преміальних автомобілів необхідні колосальні інвестиції в персонал, їх навчання за кордоном, в новітнє й складне обладнання та інструмент, - говорить заступник Голови правління Корпорації УкрАВТО з сервісу Єгор Мохна. - Окрім цього, офіційний дилер не може працювати без сформованого за стандартами виробника складу запасних частин. Це все мільйони гривень та роки підготовки. Адже кожен автомобіль Maserati – це шедевр італійських майстрів», - зазначає пан Мохна.

Висока кваліфікація майстрів – необхідна умова для автосервісу такого рівня

Родинні зв’язки

Зараз підприємство «Гранд-Автомотів» обслуговує не тільки бренд Maserati. Деколи на сервісі автоцентру можна побачити й Ferrari та інші ексклюзивні автомобілі. Це й не дивно, адже Ferrari та Maserati дуже близькі технічно. Зараз Ferrari володіє 50% акцій Maserati, в автомобілях Ferrari та Maserati встановлюються однакові двигуни, коробки передач, та деякі системи дуже схожі.

Насправді, італійські суперкари, з технічної точки зору, мають між собою багато спільного

Крім того, історія бренду Lamborghini також тісно пов’язана з Ferrari. Ці компанії багато років поспіль використовували запчастини від одних і тих же виробників та, змагаючись між собою у технологічному плані, приходили до схожих технічних рішень. А це означає, що сервіс, який може якісно обслуговувати Maserati, впорається і з іншими близькими за вартістю та призначенням автомобілями.

Отже, для збереження свого суперкару у належному стані слід звертатись до офіційного представника своєї марки. А якщо такого нема – то цілком спокійно можна довірити свій дорогоцінний автомобіль професіоналам, які мають досвід роботи з дуже схожими за конструкцією автомобілями.