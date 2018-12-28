Итальянский производитель суперкаров Ferrari уже достаточно давно заявил о том, что готовит внедорожник под своим брендом.

Итальянский производитель суперкаров Ferrari уже достаточно давно заявил о том, что готовит внедорожник под своим брендом. Известно, что он будет называться Purosangue, некоторые даже успели сфотографировать "мул" машины на заводе в Маранело. Однако как будет выглядеть на самом деле SUV от Ferrari, не знает никто, кроме высшего руководства компании. Поэтому дизайнеры всего мира пытаются угадать его стилистические формы.

Один из независимых дизайнеров Giorgi Tedoradze нарисовал компьютерную модель, на которую может быть похож будущий внедорожник с жеребцом на решетке радитора. Среди ключевых дизайнерских элементов – узкие фары, ходовые огни на бамперах, рельефный капот. Кузов имеет много "острых углов", которые вряд ли будут воплощены в серийном Ferrari Purosangue...

Напомним, где в Украине ремонтируют суперкары.