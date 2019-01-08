В салоны украинских автомобильных дилеров эти модели доберутся еще неизвестно когда, и если "выйти за рамки", заказать себе свежеиспеченную машину можно уже в этом году.

Не следите за последними тенденциями в автомобильном мире? Не беда. Вот шорт-лист самых ожидаемых моделей автомобилей, которые выйдут в продажу в 2019 году. По алфавиту.

Aston Martin DBX

Впервые в своей истории компания Aston Martin решилась на выпуск кроссовера. Модель под названием DBX имеет пятидверный кузов типа " кросс-купе. DBX будет оснащаться V12 собственной разработки и V8-турбо от AMG. Прием заказов обещают начать сразу после дебюта в четвертом квартале 2019 года.

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Audi Q4

Новый член великого клана Audi – купеобразный кроссовер компактного класса Q4 будет создан по проверенной схеме: платформа и агрегаты от Q3, передний/полный привод и стремительный силуэт кузова со слегка отретушированной оптикой.

BMW X6

Вслед за BMW X5, обновившимся в прошлом году, пришло время для смены поколений его купеобразного собрата X6. Ожидается, что как и раньше, Икс Шестой будет отличаться от Пятого только кормой. Вся техника ему также достанется от Х5, что означает несколько бензиновых и дизельных моторов мощностью от 249 до 400 сил, с топ-версией оснащенной V8-битурбо производительностью в 462 лошадиных силы. А уже в М-версии выйдут уже в 2020 году, будут иметь мощность более 600 лошадей!

Chevrolet Corvette

Культовый американский спорткар переживает настоящую революцию в своей эволюции: в новом поколении Корвет станет среднемоторным! А топовая версия модели – Corvette C8, вообще может податься в сегмент суперкаров, ведь начальный ценник, по слухам, будет превышать нынешний в два, а то и три раза. Технической информации о новом Corvette фактически нет, в основном это слухи и домыслы. А учитывая то, что инженеры решили так радикально изменить саму концепцию этой модели, вряд ли ему выделили архаичный V6 или V8. В любом случае, этот спорткар будет иметь мощность от 500 до 850 к.с. Хорошо, что электрокаром не стал…

Genesis GV80

Возвращаемся к кроссоверам. Свою первую модель в этом сегменте представила марка Genesis. Кроссовер под названием GV80 будет отстаивать честь премиального суббренда концерна Hyundai. Среди конкурентов GV80 будут такие гранды, как BMW X5 и Mercedes GLE. По предварительным данным Genesis GV80 получит силовые агрегаты от седана G80: атмосферный 3.8 (316 к.с.) и 3.3-турбо (370 к.с.), а также пятилитровый V8 мощностью в 426 к.с.

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Jaguar XJ

Уже почти десять лет держится на конвейере флагманский седан Jaguar. Его конкуренты – Mercedes S-класса, BMW 7 и Audi A8 переживают смену поколений раз в семь лет. И уже в этом году британцы наконец выведут в свет новое поколение XJ. По слухам новинка превратится из седана в пятидверный лифтбек, однако куда интереснее тот факт, что флагман марки является полностью электрическим и будет иметь запас хода до 500 км. Таким образом новый XJ будет иметь в прямых конкурентах уже не традиционную немецкую тройку, а скорее, Model S или Рогѕсһе Taycan.

Kia Telluride

Большой рамный внедорожник Kia Mohave особого успеха на рынке не получил, поэтому корейцы решились на "перезапуск". Вместо Моав на мировой рынок в этом году выходит большой кроссовер под названием Telluride. Модель построена на одной платформе с недавно представленным Hyundai Palisade. Технических подробностей о новинке создатели Телларайд еще не раскрыли, однако, скорее всего, под капотом кроссовера будет бензиновый V6, подключенный к восьмиступенчатому автомату с приводом на все колеса. Премьера Telluride состоится в середине января на автошоу в Детройте, после чего новинка сразу же попадет к дилерам США.

Land Rover Defender

С ростом популярности кроссоверов настоящие внедорожники теряют позиции, однако есть отдельная каста избранных, которые “не стареют”. Среди них недавно сменившие поколения Mercedes-Benz Gelandewagen, Jeep Wrangler и Suzuki Jimny. Настала очередь и легендарного Defender, который выпускается с 1983 года. К сожалению Defender потеряет рамную конструкцию и мосты, а взамен получит электронно управляемый полный привод с пневматической подвеской. Появится даже гибридная версия. Все технические подробности англичане обещают раскрыть в первой половине года, а к концу 2019-го первые заказчики уже будут месить грязь на новых “Дефах”.

Mercedes-Benz GLS

И снова кроссовер, вновь флагман-Mercedes-Benz GLS нового поколения. Модель сменит платформу на новую Mercedes High Architecture, уже ставшую основой для последнего GLE. От него же новинка получит дизайн внешности и интерьера. В качестве опции для GLS, с высокой долей вероятности, будет предложена новейшая гидропневматическая подвеска, а будут работать под рядные бензиновые и дизельные “шестерки, а также четырехлитровый V8-битурбо. Не исключено и появление гибридной версии. Вершиной линейки станет Mercedes-Maybach GLS.

Nissan Juke

Компактный кроссовер Nissan Juke выпускается уже почти десять лет и уже успел стать практически культовым, благодаря своей смелой внешности. Ниссан выпустила более миллиона таких машин, а теперь настало время для смены поколений. Внешний вид новинки разработчикам удается удерживать в тайне, однако известно, что в качестве платформы будет использовано шасси Renault Captur. Джук второго поколения будет предлагаться с компактными силовыми агрегатами Renault-Nissan: бензиновыми турбо 0.9, 1.2 и 1.33, а также турбодизелем 1.5.

Porsche Taycan

Первый в истории серийный электрокар Porsche Taycan был разработан с нуля. Спортивный электрический седан оснащается тяговой батареей емкостью около 90 кВт-ч и четырьмя электромоторами, чтобы составить достойную конкуренцию Tesla Model S. Мощность силовой установки Porsche составляет около 600 к. с., а ускорение до сотни занимает 3,5 секунды. запас хода – до 500 км плюс быстрая зарядка. Презентация модели уже состоялась, цены известны (от 90 тысяч долларов), старт продаж намечен на конец 2019-начало 2020 года.

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Skoda Octavia

Несомненно, эта новинка могла бы занять главное место в хит-параде украинских автолюбителей. Новая Октавия сохранит знакомые формы и, как и раньше, будет предлагаться в кузовах лифтбек и универсал, однако чешский производитель обещает “тихую революцию” в классе, тем более, что последний новичок бренда – Scala, вплотную приблизился по всем показателям к Октавии. Четвертое поколение Octavia получит знакомую палитру моторов, с некоторой модернизацией.

Tesla Model Y

Выход компактного кроссовера Tesla Model Y в 2019 году был обещан Илоном Маском, хотя большинство клиентов уже готовы к затяжному ожиданию, неизбежного при выходе товара, ставшего популярным еще до своего появления. Пока что компания официально обнародовала только тизерне изображения новинки и сообщила, что для Модели Y была создана новая платформа, а выпуск паркетника будет вестись на отдельном заводе.

Volkswagen Golf 8

Восьмое поколение культового хэтчбека встанет на конвейер летом 2019 года. Все изменения выдержаны в консервативном стиле Гольф. Интересно, что при этом концерн потратил около 1,8 млрд евро на разработку нового Golf. Значительная часть средств была потрачена на модульную платформу MQB и модернизацию электроники. Новинка будет предлагаться в дополнение к традиционным хэтчбеку и универсалу Гольф, будут предлагаться “горячие” версии R и GTI, а также гибридная и электрическая модификации.

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