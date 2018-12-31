Компания Nissan показала, что приготовила для домашнего автошоу в Токио.

Nissan продолжает эксперименты с гусеничным шасси. На этот раз в роли подопытного выступил новый Juke, который превратили в снегоход.

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Уже не впервые японцы экспериментируют с гусеницами. В начале 2018 года Nissan показывала в действии свой гусеничный родстер 370Z. А еще в 2015-м был презентован концепт Juke Nismo RSnow.

Новый демо-кар получил название Juke Personalization Adventure Concept и выглядит даже ярче своего предшественника. В детали компания не вдается, придерживая самое “вкусное” уже на саму презентацию, однако то, что дает увидеть единственный снимок, выглядит очень интересно.

Кроме того, на автосалоне в Токио, который откроется 11 января 2019 года, Nissan покажет кроссовер X-Trail, посвященный победительнице чемпионата по теннису US Open 2018 – 21-летней Наоми Осаке. От обычного X-Trail особая “теннисная” версия отличается затемненной оптикой, новым обвесом и оригинальной цветовой схемой кузова.

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