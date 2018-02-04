Відео від компанії Nissan доводить, що спортивні автомобілі з відкидним дахом можуть дарувати радість навіть узимку. Щоправда, для цього потрібно докласти немало зусиль

Компанія Nissan вирішила здивувати своїх прихильників та світову спільноту унікальним снігоходом 370Zki Roadster. Цікаво, що снігомобіль побудовано саме на базі родстера – купе з відкритим верхом. І хоча зрозумуло, що 370Zki є не більше ніж іграшкою для маркетингової популяризації бренду, підготовленій родстер досить непогано просувається засніжиними гірськими схилами.

Снігохідний спорткар оснащено 332-сильним двигуном, лижами спереду і гусеницями ззаду. Для установки задніх траків Dominator виробництва компанії American Track Truck, спочатку була демонтована уся силова установка автомобіля. Після чого був спроектований і сконструйований комплект для збільшення кліренсу автомобіля на 7,62 см. Далі були виготовлені індивідуальні кріплення для пружин задньої підвіски і розширювачі колії для установки гусениць. Гальмівна, випускна системи та колісні арки також зазнали модернізації для установки 122-сантиметрових гусеничних траків.

Читайте також: Новий Mercedes-Benz A-Клас буде розмовляти з водієм

Передня підвіска також отримала певні конструктивні зміни: встановлено збільшені амортизатори та пружини, а для кріплення та управління лижами були виготовлені спеціальні перехідники. Лижі, до речі, як і задні траки, виготовлені компанією American Track Truck Inc.

Деяких доопрацювань потребували також кріплення двигуна і трансмісії. Крім того, на 370Zki Roadster встановлено захист днища, що оберігає снігомобіль від пошкоджень процесі поїздок.

Публічна прем'єра новинки відбудеться на Чиказькому автосалоні, який пройде з 10 по 19 лютого.

Читайте також: Зроблено в Америці: унікальний автомобільний музей Генрі Форда