Впервом квартале 2019 года на китайский рынок выйдет Tesla Model 3, и в это же время должен запуститься новый электрокар от Geely.

Глобальное имя модели решено выбрать народным голосованием в соцсети Weibo: автору лучшего названия обещают “десятилетние права на использование” седана, который пока проходит под кодовым обозначением GE11 (привет SX11, VF11 и FY11).

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В базе китайского минпромторга уже есть фото товарной машины, чуточку переросшей сегмент C. Длина — 4736 мм, ширина — 1804, высота — 1503, колёсная база — 2700 мм. Седан Теслы короче (4686), но расстояние между осями больше ― 2840 мм.

В прототипе настолько уютно, что испытатель, кажется, остался в нём жить. Аскетизма Теслы здесь нет, места для ног задних пассажиров, видимо, тоже. Под рулём вроде бы стоит дисплей-приборка, а под центральными дефлекторами обдува приютился ряд сенсорных кнопок.

Технические характеристики неофициальные, однако других ещё нет. Будто бы мощность седана Geely GE11 — 130 кВт (177 л.с.), максимальная скорость — 150 км/ч. Увы, запас хода неизвестен, а Tesla Model 3 обещает от 354 км. Причём отдача мотора “на минималках” — 238 л.с., 430 Н•м, предельная скорость — 209 км/ч. Перешибить Теслу китайцы смогут за счёт ценника. Даже если в КНР базовая Model 3 будет стоить обещанные $35 000 (240 000 юаней), Geely устроит демпинг. К примеру, сейчас хэтч Emgrand GSe оценивается в 119 800 ($17 400).