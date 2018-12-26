У першому кварталі 2019 року на китайський ринок вийде Tesla Model 3, і в цей же час має запуститися новий електрокар від Geely.

Глобальне ім'я моделі вирішено вибрати народним голосуванням у соцмережі Weibo: автору кращої назви обіцяють "десятирічні права на використання" седану, який поки проходить під кодовим позначенням GE11 (привіт SX11, VF11 і FY11).

Читайте також: Тюнінг ЗАЗ: найбільша фото-галерея ЗАЗ 965, 966, 968, Таврія і Lanos у мережі!

В базі китайського мінпромторгу вже є фото товарної машини, яка трішки переросла сегмент C. Довжина — 4736 мм, ширина — 1804, висота — 1503, колісна база — 2700 мм. Седан Тесли коротший (4686), але відстань між осями більша ― 2840 мм.

У прототипі настільки затишно, що випробувач, здається, залишився в ньому жити. Аскетизму Тесли тут немає, місця для ніг задніх пасажирів, мабуть, теж. Під кермом начебто стоїть дисплей-приборка, а під центральними дефлекторами обдування притулився ряд сенсорних кнопок.

Технічні характеристики неофіційні, проте інших ще немає. Ніби потужність седана Geely GE11 – 130 кВт (177 к. с.), максимальна швидкість – 150 км/год. На жаль, запас ходу невідомий, а Tesla Model 3 обіцяє від 354 км. Причому віддача мотора "на мінімалках" – 238 к. с., 430 Н•м, максимальна швидкість – 209 км/ч. Перебити Теслу китайці зможуть за рахунок цінника. Навіть якщо в КНР Базова Model 3 буде коштувати обіцяні $35 000 (240 000 юанів), Geely влаштує демпінг. Приміром, зараз хетч Emgrand GSe оцінюється в 119 800 ($17 400).