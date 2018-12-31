Компанія Nissan показала, що приготувала для домашнього автошоу у Токіо.

Nissan продовжує експерименти з гусеничним шасі. Цього разу у ролі піддослідного виступив новий Juke, котрий перетворили на снігохід.

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Вже не вперше японці експериментують з гусеницями. На початку 2018 року Nissan показувала у дії свій гусенечний родстер 370Z. А ще у 2015-му був презентований концепт Juke Nismo RSnow.

Новий демо-кар отримав назву Juke Personalization Adventure Concept і виглядає навіть яскравіше за свого попередника. У деталі компанія не вдається, притримуючи “найсмачніше” вже на саму презентацію, однак те, що дає побачити єдиний знімок виглядає дуже цікаво.

Крім того, на автосалоні в Токіо, котрий відкриється 11 січня 2019 року, Nissan покаже кросовер X-Trail, присвячений переможниці чемпіонату з тенісу US Open 2018 – 21-річній Наомі Осака. Від звичайного X-Trail особлива “тенісна” версія відрізняється затемненою оптикою, новим обвісом і оригінальною кольоровою схемою кузова.

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