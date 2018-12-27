Компания Tesla в следующем году установит в Украине свои зарядные станции Supercharger. Илон Маск потверди эту информацию в своем Twitter.

Согласно сообщению, обнародованному основателем Tesla Илоном Маском в Twitter, в 2019 году компания намерена установить свои зарядные станции во всех странах Европы.

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Отвечая на пост одного из пользователей Twitter Маск написал: "Зарядные станции появятся на 100% территории Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции".

В то же время, согласно информации на сайте Tesla, зарядные станции Supercharger должны быть установлены на границе Ровенской и Львовской областей, а также под Житомиром.

Стоит отметить, что на пост Маска отреагировал украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Хорошие новости! Украинцы рады приветствовать Tesla. Начнем с с Supercharger’ов", — написал в своем Twitter Омелян.