Зараз суворі екологічні норми Європи дозволяють обмежувати експлуатацію машин з дизельним двигуном через токсичність вихлопних газів. Але, схоже Continental знайшла вирішення цієї проблеми.

Мета Continental при створенні "суперчистого електрифікованого дизеля" в тому, щоб показати – "надчисті" дизелі можливі. Обладнавши серійний автомобіль Euro 6b існуючими технологіями, інженери Continental змогли знизити викиди оксиду азоту (NOx) до рівня, значно нижче як поточного, так і майбутніх нормативних меж. Причому, не тільки в лабораторії, а й в реальних умовах водіння.

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Нещодавно технології "надчистого" дизельного автомобіля від Continental пройшли незалежну перевірку автомобільного журнала VOX TV "auto mobil". Ведучий програми Олександр Блох з командою провели 100-кілометровий тест, який охопив міські, заміські і міжнародні дороги. Під час випробувань водій не намагався повторити дослідний режим. Замість цього Блох міг вільно вибирати будь-який стиль водіння і навіть досяг швидкості 180 км/год на автобані. В результаті середній рівень викидів NOx в місті склав всього 11 мг/км, а в цілому за час тесту – 46 мг/км. Це значно менше значення викидів по Euro 6d-Temp в 168 мг/км, і навіть по Євро 6d в 80 мг/км, які вступлять в силу в 2020 році.

Однією з найбільших проблем при спробі зменшити викиди NOx є фаза холодного запуску, адже каталізатор SCR найбільш ефективний при високих температурах. Тому скорочення викидів при холодному запуску є ключовим пріоритетом, особливо в міському циклі. Ось чому Continental розробила каталізатор EMICAT з електричним підігрівом.

Нагрітий каталізатор доводить встановлений нижче по потоку каталізатор SCR до робочої температури – в цей момент він може почати перетворення оксидів азоту – тільки через короткий час після запуску двигуна. Електрична енергія, яка використовується для опалення, повністю забезпечується системою "48 Volt Eco Drive". Така компактна гібридна система, яка є ще одним інноваційним рішенням Continental, містить літій-іонну батарею і стартер-генератор з ремінним приводом.

Стартер-генератор, який функціонує як 12-кіловатний електродвигун, служить, по-перше, для відновлення енергії гальмування, яка перетворюється в електрику і накопичується в акумуляторі, і, по-друге, для допомоги двигуну внутрішнього згоряння, забезпечуючи додаткову потужність під час короткочасного, але потужного прискорення.

Це також знижує викиди NOx, зменшуючи піки викидів NOx, зазвичай вироблених дизельними двигунами при інтенсивному прискоренні. У той же час зменшена навантаження на двигун внутрішнього згоряння також знижує витрату палива і викиди CO2. На дослідному автомобілі також встановлена ​​нова п'єзоелектрична система уприскування Common-Rail. Ця система Continental додатково підвищує ефективність холодного запуску. Разом ці технології Continental гарантують, що "Super Clean Electrified Diesel" дозволяє досягти середнього викиду NOx в 40 мг/км лише через вісім кілометрів після холодного запуску.

"Ми пишаємося цими результатами випробувань. Вони підтверджують нашу роботу в цій галузі і нашу думку про те, що дизельні технології в поєднанні з високоефективною системою SCR можуть як і раніше робити важливий внесок в підвищення екологічної мобільності як зараз, так і в майбутньому." Super Clean Electrified Diesel "підтверджує, що у Continental вже є всі необхідні технології, щоб втілити їх в життя", – говорить Юрген Грімм, керівник відділу інженерних систем двигунів в підрозділі Continental.