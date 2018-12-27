Сейчас строгие экологические нормы Европы позволяют ограничивать эксплуатацию машин с дизельным двигателем из-за токсичности выхлопных газов. Но, похоже Continental нашла решение этой проблемы.

Цель Continental при создании "суперчистого электрифицированного дизеля" в том, чтобы показать — "сверхчистые" дизели возможны. Оборудовав серийный автомобиль Euro 6b существующими технологиями, инженеры Continental смогли снизить выбросы оксида азота (NOx) до уровня, значительно ниже как текущего, так и будущих нормативных пределов. Причем, не только в лаборатории, но и в реальных условиях вождения.

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Недавно технологии "сверхчистого" дизельного автомобиля от Continental прошли независимую проверку автомобильным журналом VOX TV "auto mobil". Ведущий программы Александр Блох с командой провели 100-километровый тест, который охватил городские, загородные и международные дороги. Во время испытаний водитель не пытался повторить исследовательский режим. Вместо этого Блох мог свободно выбирать любой стиль вождения и даже достиг скорости 180 км / ч на автобане. В результате средний уровень выбросов NOx в городе составил всего 11 мг/км, а в целом за время теста — 46 мг/км. Это значительно меньше значения выбросов по Euro 6d-Temp в 168 мг/км, и даже по Евро 6d в 80 мг/км, которые вступят в силу в 2020 году.

Одной из самых больших проблем при попытке уменьшить выбросы NOx является фаза холодного запуска, ведь катализатор SCR наиболее эффективен при высоких температурах. Поэтому сокращение выбросов при холодном запуске является ключевым приоритетом, особенно в городском цикле. Вот почему Continental разработала катализатор EMICAT с электрическим подогревом.

Нагретый катализатор доводит установленный ниже по потоку катализатор SCR до рабочей температуры — в этот момент он может начать преобразование оксидов азота — только через короткое время после запуска двигателя. Электрическая энергия, используемая для отопления, полностью обеспечивается системой "48 Volt Eco Drive". Такая компактная гибридная система, которая является еще одним инновационным решением Continental, содержит литий-ионную батарею и стартер-генератор с ременным приводом.

Стартер-генератор, который функционирует как 12-киловаттный электродвигатель, служит, во-первых, для восстановления энергии торможения, которая преобразуется в электричество и накапливается в аккумуляторе, и, во-вторых, для помощи двигателю внутреннего сгорания, обеспечивая дополнительную мощность во время кратковременного, но мощного ускорения.

Это также снижает выбросы NOx, уменьшая пики выбросов NOx, обычно производимых дизельными двигателями при интенсивном ускорении. В то же время уменьшенная нагрузка на двигатель внутреннего сгорания также снижает расход топлива и выбросы CO2. На исследовательском автомобиле также установлена новая пьезоэлектрическая система впрыска Common-Rail. Эта система Continental дополнительно повышает эффективность холодного запуска. Вместе эти технологии Continental гарантируют, что " Super Clean Electrified Diesel" позволяет достичь среднего выброса NOx в 40 мг/км лишь через восемь километров после холодного запуска.

"Мы гордимся этими результатами испытаний. Они подтверждают нашу работу в этой области и наше мнение о том, что дизельные технологии в сочетании с высокоэффективной системой SCR могут по-прежнему вносить важный вклад в повышение экологической мобильности как сейчас, так и в будущем. "Super Clean Electrified Diesel" подтверждает, что у Continental уже есть все необходимые технологии, чтобы воплотить их в жизнь", — говорит Юрген Гримм, руководитель отдела инженерных систем двигателей в подразделении Continental.