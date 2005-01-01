МОТОР
робочий об'єм 2993 см3, потужність 400 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 760 Нм при 2000 об/хв.
ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.
КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4922/2004/1745 мм, база 2975 мм, споряджена маса 2350 кг, корисне навантаження 820 кг, об'єм багажника 650/1870 л, об'єм бака 80 л.
ПІДВІСКА
Підвіска: пневматична. Шини (передні/задні): 275/40 R 21/ 315/35 R21, кліренс 285 мм (з пакетом xOffroad).
ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,6/6,3/7,8 л/100 км.
ЦІНА: від 2 835 165 грн.