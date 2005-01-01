П`ятибальний "ікс"
Тест-драйв BMW Х5






П`ятибальний "ікс"
Тест-драйв BMW Х5






Автор: Сергій Волощенко
Цікаво, як народжуються легенди. В 1999 році, коли BMW презентував першу генерацію позашляховика Х5, було чимало скептиків, які казали, що ця занадто масивна машина приречена на провал. Мало хто був думав, що поклавши початок нового класу SAV, тобто Sports Activity Vehicle, баварці натрапили на "золоту жилу". І ось минуло майже два десятиліття і німці, реалізувавши 2,2 мільйони "ікс п'ятих", презентують четверту генерацію моделі.
В Джорджії, США, порівняно з Україною стояла справжня спека. Під 30 градусів, ще й вологість зашкалює. А потім вдарила справжня злива, коли вода ллється стіною. Однак така погода не зіпсувала наш тест, навпаки – дозволила виявити усі грані нового "ікс п'ятого".
Краще один раз побачити
Наживо машина виглядає значно гармонійніше ніж на фото. Наприклад, ніздрі, які суттєво, виросли, не здаються такими гігантськими. Задня світлотехніка дуже схожа на вузькі ліхтарі нового X4 – дуже круто! В М-пакеті бампери з величезними повітрезабірниками виглядають ефектно, а світлодіодні фари, які здатні пробивати темряву на 300 метрів, чи навіть на 500 у лазерному виконанні, отримала новий автограф.

Незважаючи на усі зміни дизайну, в новинці одразу впізнається Х5, без жодних сумнівів і з будь-якого ракурсу. Це при тому, що машина добряче підросла в розмірах. Довжина збільшилася на на 36 мм (до 4922), а ширина та висота відповідно на 66 та 19 мм (до 2004 и 1781 мм). А от багажник трохи зменшився з 650 до 645 літрів, та при цьому в максимумі вміщує 1860 л. З'явилися також камери кругового огляду. За решітками радіатора приховано активні жалюзі, які покращують аеродинаміку, а опційне подвійне бокове скло робитиме салон тихішим.
Читати російську версію
А от кокпіт змінився більш кардинально. Починаючи з ручок дверей і розташування кнопок на центральному тунелі - все виглядає незвично як для BMW. На панелі приладів кола тахометра та спідометра поступилися місцем підковам. Як кажуть інженери, це заради того, аби вписати між ними більший екран. Та найбільше мене вразив селектор автоматичної коробки передач, прикрашений кришталевою інкрустацією.

Корпус екрана в центрі салону на 12,3-дюймів фактично об'єднали із віртуальною панеллю приладів такого ж розміру. На лобовому склі більший і яскравіший проекційний екран. Задній ряд став значно просторішим, з'явилися роз'єми USB, а серед опцій навіть система самостійного паркування без водія за кермом.
Чотиритурбінний
На старт продажів новачок вийде з чотирма моторами. Це версія 30d на 265 сил, 40і на 340 коней, 50і на 462 сили і новий сенсаційний M50d. Він став першим масовим дизелем з чотирма турбінами. Бо до цього чотири турбіни були хіба що на бензинових моторах. Наприклад, у гіперкара Bugatti Veyron.

На початку я спробував на ходу базовий трилітровий дизель - адже саме на цей двигун припадатиме левова частка продажів у Європі. Самодостатній агрегат, який невимушено випліскує свою тягу в 650 Номів, набираючи сотню за 6,5 секунд. Прекрасний, проте не найдешевший варіант, якщо вірити українським прайс-листам. Він тягне на 2 мільйони 163 тисячі гривень. Бензиновий 40і на 340 коней розганяється швидше, динамічніше їде і коштує на 200 тисяч менше.
Детальніше
Обидва мотори сподобалися на ходу, проте я полював за найінноваційнішим M50d. За його кермом здається, що це інша машина! Чотиритурбінний дизель "вистрілює" до сотні за 5,2 секунди, і здається, що сильніше "розпластується" асфальтом в поворотах. Все завдяки повнокерованому шассі, в якому задні колеса довертають, покращуючи маневрність, спортивній підвісці з активними стабілізаторами, електроннокерованим амортизаторам та керму зі змінюваним передавальним числом. Дивуєшся, як такий великий і важкий BMW керується так, наче легкова "п'ятірка", яка на півтонни легша. При цьому його широченні задні шини 315/35 R21 гарантують неймовірний ступінь зчеплення.
Є чим вразити
А ще Х5 влаштував невеличку сенсацію, так би мовити п'ятибальний шторм, бо вперше отримав пневматичну підвіску. Насправді і у попередньої генерації вона була, але тільки на задній осі. Тепер же усі чотири колеса опираються на пневматичні балони. І навіть на 22-дюймових колесах, які вперше доступні на BMW, Х5 котиться так м'яко, як попередники і не мріяли.

Іншим нововведенням поруч з версією M Sport, стала поява Х5 у позашляховому виконанні xLine. Воно навіть зовні відрізняється. Чорний пластик по периметру, 19-дюймові диски власного дизайну, передній бампер іншої форми, підсилений захист дна машини, блокування заднього дифференціала та кілька додаткових режимів роботи електроніки.
Для бездоріжжя готовий!
Але не це повинно було нас примусити по-новому поглянути на новачка. А наявність опційного пакету xOffroad. Як сказали німці, він виводить кросовер на абсолютно новий рівень боротьби із бездоріжжям. По-перше завдяки новій пневматичній підвісці з'явилася можливість піднімати Х5 аж на 285 мм. Це вражаюча цифра навіть для серйозних позашляховиків, не кажучи вже про кросовери. Як це відбувається? На позаасфальтових швидкостях до 30 км на годину кліренс можна підняти до 254 мм. Це максимум, який можна активувати примусово. На додаткових 3 см BMW піднімається сам, якщо електроніка відчуває, що кросовер застряг. Кути в'їзду та з'їзду ― 25,2º та 22,3º відповідно. Це дуже непогано для паркетника.

Є ще кілька фокусів, на які здатна пневматична підвіска. Наприклад, для завантаження X5 здатен присідати на 40 мм, в режимі Sport опускається на 10–20 мм. А якщо Ви прокололи колесо, то електроніка знижує навантаження на шину, втягуючи пневмобалон на 20 мм вгору, а підвіску з протилежного боку навпаки, - піднімає на 20 мм.

Так само електроніка розпізнає форсування броду і закриває заслінки в решітці радіатора. Він здатен форсувати броди глибиною в 50 см, а версії з пневматичною підвіскою можуть навіть проїхати 90-сантиметрові калюжі. Те що, треба для підтоплених міст!
Записатися на тест-драйв
І ніби на підтвердження моїх слів розпочалася надпотужна злива. Настільки сильна, що після півгодинного дощу організатори заявили, що закривають позашляхову трассу. Адже на трасі впало кілька дерев і ніхто не ризикне вигнати туди машини. Тому позашляховий тест Х5 ми залишаємо до українського знайомства із машиною.
Не забудьте смартфон!
А на десерт - кілька нових опцій, які пропонує Х5. Він тепер вміє відчинятися за допомогою мобільного телефона. Щоправда, чомусь тільки смартфонами на Android. Для "айфонів" пропонують спеціальну карту, яку треба покласти в чохол. Це дивно, особливо в Америці, яка є "айфонівською країною". При цьому усі налаштування нової машини можна зберегти в хмарному сервісі. А ще Х5 став першою моделлю БМВ, яку можна замовити з 22-дюймовими колесами.

Проте одна з найцікавіших опцій, яких я раніше ніколи не бачив - це можливість виїжджати заднім ходом автоматично. Вмикаєш задню і не торкаючись керма спостерігаєш, як BMW повторює траєкторію останніх 50 метрів, якими заїжджав до цього. Дуже зручно виїжджати з тісного гаража чи паркувального місця.

Новий Х5 обіцяє побити рекорди попередніх генерацій з точки зору популярності. Четверта генерація розійшлася світом під 760 тисяч екземплярів і у свіжого "ікса" є всі підстави перевершити цей результат. В тому числі і за рахунок українських покупців, які мусять запастися мінімум двома мільйонами гривень за базову версію (xDrive 40i за 1 974 тис.). Приблизно на 200 тисяч дорожчий xDrive 30d. Версія 50і коштує 2 млн. 638 тисяч, а на вершині "піраміди", до появи нового Х5М, неймовірний чотиритурбінний дизель М50d за 2 млн 835 тисяч грн. Однак це справді інженерний витвір мистецтва, який вартує своїх грошей!
Фото: автора і BMW.

Технічні характеристики
BMW Х5 M50d
МОТОР
робочий об'єм 2993 см3, потужність 400 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 760 Нм при 2000 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4922/2004/1745 мм, база 2975 мм, споряджена маса 2350 кг, корисне навантаження 820 кг, об'єм багажника 650/1870 л, об'єм бака 80 л.

ПІДВІСКА
Підвіска: пневматична. Шини (передні/задні): 275/40 R 21/ 315/35 R21, кліренс 285 мм (з пакетом xOffroad).

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,6/6,3/7,8 л/100 км.

ЦІНА: від 2 835 165 грн.
Технічні характеристики
BMW Х5 M50d
МОТОР
робочий об'єм 2993 см3, потужність 400 к.с. при 4400 об/хв., обертальний момент 760 Нм при 2000 об/хв.

ТРАНСМІСІЯ
Повний привод, 8-швидкісна автоматична коробка передач.

КУЗОВ
Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 4922/2004/1745 мм, база 2975 мм, споряджена маса 2350 кг, корисне навантаження 820 кг, об'єм багажника 650/1870 л, об'єм бака 80 л.

ПІДВІСКА
Підвіска: пневматична. Шини (передні/задні): 275/40 R 21/ 315/35 R21, кліренс 285 мм (з пакетом xOffroad).

ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний): 7,6/6,3/7,8 л/100 км.

ЦІНА: від 2 835 165 грн.
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