Але не це повинно було нас примусити по-новому поглянути на новачка. А наявність опційного пакету xOffroad. Як сказали німці, він виводить кросовер на абсолютно новий рівень боротьби із бездоріжжям. По-перше завдяки новій пневматичній підвісці з'явилася можливість піднімати Х5 аж на 285 мм. Це вражаюча цифра навіть для серйозних позашляховиків, не кажучи вже про кросовери. Як це відбувається? На позаасфальтових швидкостях до 30 км на годину кліренс можна підняти до 254 мм. Це максимум, який можна активувати примусово. На додаткових 3 см BMW піднімається сам, якщо електроніка відчуває, що кросовер застряг. Кути в'їзду та з'їзду ― 25,2º та 22,3º відповідно. Це дуже непогано для паркетника.



Є ще кілька фокусів, на які здатна пневматична підвіска. Наприклад, для завантаження X5 здатен присідати на 40 мм, в режимі Sport опускається на 10–20 мм. А якщо Ви прокололи колесо, то електроніка знижує навантаження на шину, втягуючи пневмобалон на 20 мм вгору, а підвіску з протилежного боку навпаки, - піднімає на 20 мм.



Так само електроніка розпізнає форсування броду і закриває заслінки в решітці радіатора. Він здатен форсувати броди глибиною в 50 см, а версії з пневматичною підвіскою можуть навіть проїхати 90-сантиметрові калюжі. Те що, треба для підтоплених міст!

