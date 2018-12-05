Автомобільні папараці упіймали в об'єктив тестовий прототип нового позашляховика LR з тонами камуфляжу, поверх якого наклеєно наліпки з написом #BEST4X4XFAR. Багатообіцяюче...

Напис на борту прототипа Land Rover Defender 2020 можна прочитати, як “кращий повнопривідний позашляховик на сьогодні”. Та навряд чи нове покоління моделі збереже рамну конструкцію, яка була у попередника.

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Land Rover нещодавно зняв завісу з Range Rover Evoque 2020 року, але британський виробник має щось навіть краще у планах на 2020-2021 роки. Британці готують нове покоління Defender на платформі Modular Longitudinal Platform (MLA), з абсолютно новою стилістикою і кількома ступенями електричної допомоги. У планах Land Rover випуск трьох- і п'ятидверних версій моделі, не виключена поява Defender у кузові пікап.

Шпигуни упіймали майбутній Defender на ірландських дорогах, тож можемо кинути перший погляд на наступника легендарного “Дефа”. Тестовий позашляховик має бокове відкриття задньої двері і повнорозмірне запасне колесо на дверцятах багажнику. Також у “мула” можна помітити дві вихлопні труби з лівого боку. Оптика сильно замаскована.

Фото: Land Rover Defender 2020 / Аutoevolution

Наступна глава в оповіданні, розпочатому у 1948 році повинна з’явитись до кінця 2019 року, як модель 2020 року. За попередньою інформацією новий Defender отримає посилені чотирициліндрові та шестициліндрові двигуни, а згодом і гібрид-плагін версію. Коли Land Rover представив архітектуру MLA, британський автовиробник також підтвердив, що вона дозволяє використовувати повністю електричну силову установку.

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