Британська компанія підтвердила плани, щодо поповнення модельного ряду позашляховиком з відкритим багажником.

У інтерв’ю британському виданню Autocar представник компанії Land Rover підтвердив інформацію про те, що новий Defender матиме версію пікап.

Автомобіль вже зараз називають конкурентом Mercedes-Benz X-Class, хоча пікап від Ленд Ровер має з’явитись лише у 2020 році. Модель з відкритим кузовом буде побудований на платформі Defender з подовженою базою. Нагадаємо, що Defender нового покоління з традиційним кузовом мають представити вже в кінці цього року.

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Новий Defender матиме широку палітру кузовних версій, що включатиме дводверні та чотиридверні варіанти, позашляховики з подовженою базою, бюджетні версії з мінусовою комплектацією та розкішні з максимальним оснащенням. Пікап також, скоріше за все, матиме два варіанти кузову – з двома та чотирма дверима. Основним конкурентом моделі називають пікап Mercedes-Benz X-Class.

Фото: Land Rover Defender минулих років / Land Rover, Kahn Design

Пікап Land Rover, ймовірніше за все, матиме під капотом турбовані 2-літрові бензинові і дизельні двигуни сімейства Ingenium. Виробництво пікапа налагодять в Словаччині. Згодом Defender може стати на конвеєр і в Мексиці, звідки автомобілі будуть поставлятись на ринок Північної Америки.

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