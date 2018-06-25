Ви могли бачити парочку таких джипів у фільмі Спектр 2015 року.

Land Rover Defender SVX 2014 року випуску був створений у кількості 10 одиниць. Дві машини засвітились на великому екрані у фільмі про Джеймса Бонда 2015 року під назвою “Спектр”. І тепер один з них можна купити.

Модель створена на базі Defender 110 crew-cab (чотиридверний кузов пікап) підрозділом Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations тюнінговим ательє Bowler.

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Фото: Land Rover Defender SVX 2014 року / YouTube, Bonhams

Автомобіль виставлено аукціоном Bonhams, а торги відбудуться під час Фестивалю швидкості у Гудвуді пізніше цього місяця. Орієнтовна сума, котру збираються отримати за Defender – 292-331 тисячі доларів. Тим, хто зацікавиться ефектним автомобілем варто зауважити, що частина його тюнінгу не має практичного значення, як наприклад, велике руків’я гідравлічного ручного гальма, як у дріфт-карів.

Але більшість модифікацій усе ж пішли на користь цьому “Бігфуту”. Мова про підвіску на компонентах Bilstein та 37-дюймові всюдихідні шини. Непоганий бонус у 65 кінських сил додає цьому Defender SVX жвавості, а разом з новою вихлопною системою – ще й гарного звучання. Доповнюють шпигунський арсенал спортивні ковші Recaro і трубчатий каркас безпеки. Тож, незважаючи на те, що цей автомобіль було створено для кіно, він має гідний потенціал для мандрівок бездоріжжям і у реальному житті.

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