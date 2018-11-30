Новий компактний кросовер обіцяють зробити особливим, несхожим на решту машин серії Q.

У інтерв'ю британському виданню Autocar керівник дизайну екстер’єру Audi Андреас Міндт не лише підтвердив, що Інгольштадт працює над новою моделлю кросовера, а й заявив, що він буде відмінним від решти кросоверів марки.

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Успішний запуск нового флагмана Audi Q8 показав, що розширення гами кросоверів – рух у вірному напрямку. Нажаль, про Q4 дизайнер майже нічого не розповів. Наразі відомо лиш, що купеподібний кросовер має з’явитись перед публікою до кінця наступного року, а випускатись машина може на заводі Audi в Угорщині разом з Q3.

Нагадаємо, Audi вперше заговорила про Q4 кілька років тому, було навіть продемонстровано кілька концептів, що здавались вже готовими до виробництва, однак скандальний “дизельгейт” змінив акценти у витратах і виробничих планах компанії.

Зараз Андреас Міндт вважає, що остаточний дизайн новинки вже наближається до схвалення.

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