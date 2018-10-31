Руперт Штадлер був заарештований у зв'язку зі скандалом "дизельгейт".

Причини звільнення Руперта Штадлера з-під варти, та умови, на яких він вийшов з в’язниці, не розголошуються.

За повідомленням Reuters Штадлер усе ще знаходиться під слідством у зв’язку з причетністю до дизельгейту, однак був випущений з в’язниці.

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Фото: Руперт Штадлер на презентації дизельної Audi A6 / Сarscoops

Штадлер був заарештований у середині червня після того, як у нього вдома та в офісі було проведено обшуки. Жодних формальних звинувачень проти нього не було висунуто, але прокурори вирішили затримати Штадлера, оскільки вважали, що він може перешкоджати слідству. Штадлер є найстаршим виконавчим директором Volkswagen Group, котрий був заарештований у зв’язку зі скандалом.

Раніше повідомлялось, що наглядові колегії VW Group та Audi оголосили, що їхні контракти зі Штадлером були припинені через його тривале досудове затримання. Також було заявлено, що Штадлер погодився зі звільненням і начебто написав заяву “за власним бажанням”.Нового виконавчого директора Audi вже призначено.

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