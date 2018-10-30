Водій вийшов практично неушкодженим.

Суперкар Audi R8 потрапив у ДТП в Італії, внаслідок якої автомобіль немов ножем розрізали навпіл.

Водій Audi R8 другого покоління втратив контроль над автомобілем через дощову погоду і зіткнувся з фургоном VW. У результаті аварії спорткар розламався навпіл.

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Фото: Audi R8 після ДТП / Freiwillige Feuerwehr Latsch

В основі конструкції Audi R8 лежить карбон і алюміній. Ці матеріали допомагають зробити автомобіль легшим і є достатньо міцними, аби вберегти життя водієві.

Після ДТП водій R8 спокійно вийшов з половини машини абсолютно неушкодженим – йому навіть не довелося звертатися за медичною допомогою. А ось другого учасника аварії – водія мікроавтобуса Volkswagen довелось госпіталізувати, хоча його фургон зазнав значно менших пошкоджень.

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