У той час як на півдні Росії вирує стихія, люди знаходять можливість порадіти дрібницям. Наприклад, таким дрібницям як маленькій "Оці", яка відважно кинула виклик повені.

Відео знято на одній з вулиць міста Сочі, яке останні дні частково знаходиться під водою. Машини побільше безпорадно стоять уздовж доріг, але тільки не цей малюк.

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Водій хоробро перетинає вулицю, вода дістає практично до стекол, але мотор якимось дивом не глухне і авто допливає до твердої поверхні. Можливо, що це хитрий проморолик від виробника машини, але швидше за все це просто результат використання магічного слова "авось" і трохи відваги.