Так, у заголовку все вірно! Нова модель отримала назву Alpha.

Як би нам не хотілось сказати, що це буде спорткар, чи хоча б хетчбек, але ні. Нова машина від Porsche – пральна.

Часто фанати бренду збирають геть усе, що має логотип улюбленої фірми. Ви бачили колекції Porsche? Ось вам ще один класний, а головне – функціональний експонат: пральна машинка Panasonic Alpha з дизайном від Porsche.

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Фото: пральна машина Panasonic Alpha з дизайном Porsche / Panasonic

Нова пральна машина Panasonic розроблялася спільно з виробником спорткарів Porsche і отримала назву Alpha. На жаль, продаватися нова модель буде лише у Китаї, де дуже люблять технологічні і брендові речі.



Фото: панель приладів Panasonic Alpha / Panasonic

“Їх апетит до споживання феноменальний. Не впевнений, що ми зможемо зробити досить цих пральних машин”, – сказав Тецуро Гомма, керівник підрозділу побутової техніки Panasonic.



Фото: панель приладів Porsche 911 Alpha / Porsche

Panasonic Alpha випускатиметься у кількох модифікаціях, але усі будуть зі сталевим корпусом. Також спільною рисою лінійки Alpha буде цифровий дисплей, який нагадує панель приладів спорткара Porsche 911. Така пральна машина обладнана Wi-Fi-модулем, що дозволяє керувати нею на відстані. Коштуватиме “барабанний Порше” 2900 доларів у еквіваленті.

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